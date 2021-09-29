Кейт закрыл комментарии в инстаграме после победы «Шерифа» над «Реалом»

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29 сентября 2021, 09:18

Бывший нападающий «Ливерпуля» закрыл возможность комментирования записей на своей странице в инстаграме.

Судя по всему, нидерландский экс-форвард принял это решение в связи с критикой болельщиков, вспомнивших ему слова о «Шерифе»: «Лига чемпионов – это турнир для чемпионов, но командам вроде „Шерифа“ из Тирасполя делать там нечего».

В двух первых турах ЛЧ «Шериф» одержал победы над «Шахтёром» и мадридским «Реалом».

После матча с «Реалом» на инстаграм «Шерифа» подписались 40 тысяч человек.