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Кейт закрыл комментарии в инстаграме после победы «Шерифа» над «Реалом»

29 сентября 2021, 09:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дирк Кейт закрыл возможность комментирования записей на своей странице в инстаграме.

Судя по всему, нидерландский экс-форвард принял это решение в связи с критикой болельщиков, вспомнивших ему слова о «Шерифе»: «Лига чемпионов – это турнир для чемпионов, но командам вроде „Шерифа“ из Тирасполя делать там нечего».

В двух первых турах ЛЧ «Шериф» одержал победы над «Шахтёром» и мадридским «Реалом».

После матча с «Реалом» на инстаграм «Шерифа» подписались 40 тысяч человек.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
30 сентября в 17:51
А что сейчас за мода пошла до матча языками чесать? Спартак со своим 56ьным роликом про орла в клетке, Куйт теперь...
zayrchik
zayrchik
30 сентября в 12:44
Теперь нужно прилететь в Тирасполь и понюхать молдавский букет..
протон
протон
29 сентября в 17:41
Кёйт уволен)
УЕСКА
УЕСКА
29 сентября в 11:24
Надо было думать прежде чем говорить. Хотел посмеяться над Шерифом а оказался сам посмешищем.
кристина бораз
кристина бораз
29 сентября в 11:03
Толераст наговорил нетолерантного а теперь прячется...
memphis
memphis
29 сентября в 10:10
За базаром надо следить, а если что отвечать. Но нынешние футболисты балоболы и тряпки в большинстве
Futurista
Futurista
29 сентября в 10:09
Кейт в домике)...а за слова надо бы отвечать...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 сентября в 09:30
Кейт боится хейт.
ОПС
ОПС
29 сентября в 09:25
Волна стыда его накрыла.
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