«Локомотив» прогулялся по солнечному Риму накануне матча с «Лацио» .

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29 сентября 2021, 15:03

Пресс-служба «Локомотива» показала фотографии с прогулки московской команды по Риму накануне матча группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Встреча состоится в четверг, 30 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч рассудит английская бригада арбитров.