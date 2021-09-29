«Локомотив» прогулялся по солнечному Риму накануне матча с «Лацио» .

Пресс-служба «Локомотива» показала фотографии с прогулки московской команды по Риму накануне матча группового этапа Лиги Европы против «Лацио».
Встреча состоится в четверг, 30 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч рассудит английская бригада арбитров.
Прогулялись по солнечному Риму 🌤— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 29, 2021
Сегодня в городе +26, а завтра будет совсем жарко 😉 pic.twitter.com/O0otNi9wps
Прогулки игроков Локомотива по Риму , - паровозиком !!!)
Прогулки игроков Локомотива по Риму , - паровозиком !!!)