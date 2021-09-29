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«Локомотив» прогулялся по солнечному Риму накануне матча с «Лацио»

29 сентября 2021, 15:03
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» показала фотографии с прогулки московской команды по Риму накануне матча группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Встреча состоится в четверг, 30 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч рассудит английская бригада арбитров.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:11
Ну да, радость от победи из раздевалки показать не можем, так хоть видосик из аэропорта
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 16:19
Дело сделано,можно и домой! К академическому,административному и "обучающему " туризмам прибавился ещё и футбольный.
Wiamdex
Wiamdex
29 сентября в 15:51
Ну что, ждём премьеру трагикомедии "Приключения пешеходов в Италии" , где в главных ролях Локомотив и Спартак.
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 15:33
«Локомотив» прогулялся по солнечному Риму накануне матча с «Лацио» .
Прогулки игроков Локомотива по Риму , - паровозиком !!!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 сентября в 15:23
Завтра скорее всего воспоминания о Риме будут испорчены.
Sergei Egorov
Sergei Egorov
29 сентября в 15:11
Вперед Локомотив! Верим в нашу железную команду!
Cat01
Cat01
29 сентября в 15:04
Желаем удачи
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