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Стадион «Шерифа» после победы над «Реалом» целый день празднует

29 сентября 2021, 14:11
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

На главной арене тираспольского «Шерифа» после гостевой победы во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов над мадридским «Реалом» с самого утра звучит гимн турнира. На табло демонстрируют ключевые моменты поединка и итоговый счёт. Напомним, тираспольчане сенсационно обыграли в Мадриде «Реал» со счётом 2:1.

В Тирасполе сейчас, без преувеличения, национальный праздник. Из Испании команду встречали журналисты и болельщики. Во всех СМИ и на улице слышны радостные возгласы. После вчерашнего поединка жители Тирасполя бурно отмечали победу своего клуба. Они ездили по городу на автомобилях с флагами и шарфами «Шерифа», пели песни и не могли скрыть чувства гордости за родную команду.

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб смог после матча получить приятный сувенир от игрока «Реала».

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Все комментарии
Хуторянин 84
Хуторянин 84
30 сентября в 00:01
Красавчики! Имеют право!))
mr.bra
mr.bra
29 сентября в 14:40
мне нравится как они классно радуются голу, небольшие клубы, не часто реалу забиваешь
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 14:38
Главное, чтобы игроки и тренерский штаб сильно не загуляли. Повод для радости конечно значимый, но сделано только пол дела . Шесть очков - это не есть проходной бал в следующую стадию , а попасть туда шанс достаточно велик. Главное - не расслабляться, теперь на Шериф все будут более серьезно настраиваться, так что завоевать заветную путевку в весну будет нелегко.
Удачи Шерифу в следующих турах .
Всем здоровья.
Caniggia
Caniggia
29 сентября в 14:33
Действительно, Шериф подарил прекрасный повод по праздновать о погулять.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 14:32, ред.
Пора столицу из румынского Кишинёва в Бессарабский Тирасполь перенести.Тогда будет общенациональный праздник,а пока тамошних националистов с души воротит от этой победы. Интересно,Санду найдёт в себе сил поздравить команду мятежного региона?
Байкал-38
Байкал-38
29 сентября в 14:26
Вот как надо!
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 14:23
Повод позволяет это делать
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