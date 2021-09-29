Стадион «Шерифа» после победы над «Реалом» целый день празднует

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29 сентября 2021, 14:11

На главной арене тираспольского «Шерифа» после гостевой победы во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов над мадридским «Реалом» с самого утра звучит гимн турнира. На табло демонстрируют ключевые моменты поединка и итоговый счёт. Напомним, тираспольчане сенсационно обыграли в Мадриде «Реал» со счётом 2:1.

В Тирасполе сейчас, без преувеличения, национальный праздник. Из Испании команду встречали журналисты и болельщики. Во всех СМИ и на улице слышны радостные возгласы. После вчерашнего поединка жители Тирасполя бурно отмечали победу своего клуба. Они ездили по городу на автомобилях с флагами и шарфами «Шерифа», пели песни и не могли скрыть чувства гордости за родную команду.

Наставник «Шерифа» смог после матча получить приятный сувенир от игрока «Реала».