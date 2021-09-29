Прядкин может уйти с поста президента РПЛ

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29 сентября 2021, 14:28

Сергей Прядкин может уйти с должности президента Российской Премьер-Лиги в ближайшее время.

По информации источника, клубы хотят перемен на посту президента. Вопрос находится в стадии оформления решения, все должно произойти в ближайшее время.

В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги с большой долей вероятности станет один из руководителей клубов РПЛ — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев ( ЦСКА ) или Шамиль Газизов («Уфа»).

Отмечается, что наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги является Ашот Хачатурянц, на данный момент занимающий должность главы судейского комитета РПЛ .