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Прядкин может уйти с поста президента РПЛ

29 сентября 2021, 14:28

Сергей Прядкин может уйти с должности президента Российской Премьер-Лиги в ближайшее время.

По информации источника, клубы хотят перемен на посту президента. Вопрос находится в стадии оформления решения, все должно произойти в ближайшее время.

В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги с большой долей вероятности станет один из руководителей клубов РПЛРустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).

Отмечается, что наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги является Ашот Хачатурянц, на данный момент занимающий должность главы судейского комитета РПЛ.

Недавно изменения произошли в Департаменте судейства РФС.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
29 сентября в 18:30
Похоже истиной причины отставки Прядкина нам так и не назовут.
ermak6848
ermak6848
29 сентября в 18:18
да пусть будет и останется - все равно прогресс не видно
1bear
1bear
29 сентября в 17:56
а что это изменит???
протон
протон
29 сентября в 16:54
Без Дюкова тут явно не обошлось, он с самого начала хотел выгнать Прядкина, вставлял ему палки в колёса при выборах... Ну ладно. Праздновать будем, когда его наконец выпрут. И коллег с собой заберёт
протон
протон
29 сентября в 16:54
Даёшь Зарему!Вчера её бойфренд объяснил,что делать с российским футболом,не зная,что делать со своим клубом!
berda2003
berda2003
29 сентября в 15:51
шило на мыло...
makkie
makkie
29 сентября в 15:30
Засиделся дед на посту президента РПЛ.
Наша Лига уже давно деградирует, но Прядкина и Ко это видимо мало волновало.
Futurista
Futurista ответ Zimka (раскрыть)
29 сентября в 15:24
Профессиональные люди приехали за баблом...
Zimka
Zimka ответ Futurista (раскрыть)
29 сентября в 15:22
Приехали профессиональные люди провели анализ, предложили решения, но у нас свой путь видимо, понимаю, будем ждать когда Молдова нас в рейтинге обойдёт.
4RT
4RT
29 сентября в 14:50
Скайнет в президенты! У него хотя бы интеллект есть
Futurista
Futurista ответ Zimka (раскрыть)
29 сентября в 14:42
Все что предлагают всякие голландцы для России не подходит...тем более в футболе)...это все равно, что мы начнем их в хоккей с шайбой учить играть и советовать как выходить на уровень...толку ноль...
Байкал-38
Байкал-38
29 сентября в 14:38
Рустем Сайманов? Это будет конкретный позор нашему футболу. У руля нашей лиги встанет лидер казанского ОПГ "Севастопольские", на счету которого много убийств доказанных и ещё больше не доказанных. Даже то, что его рассматривают как одного из претендента уже кладёт тень на весь наш футбол. Возвращаемся в 90-е? Разборки перед матчем во время и после...
Futurista
Futurista
29 сентября в 14:37
Напрял бабла уже...можно уходить...
Zimka
Zimka
29 сентября в 14:36
Если и менять руководителя то только для новых реформ которые предлагают голландцы, если поменять и ничего не делать то смысла в этом ноль.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 14:35
Точнее ,его НАКОНЕЦ МОГУТ УЙТИ! Больно уж невразумительная личность! Бесцветный до невозможности-ни харизмы,ни запомнившихся разумных деяний.
alexgurzan
alexgurzan ответ Антон Белянкин (раскрыть)
29 сентября в 14:31
Информация в комментарии..
https://www.soccer.ru/news/1277573/grizmann-antuan-atletiko?comment=30783134comment-30783134
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 14:30
Давно пора было .
alexgurzan
alexgurzan ответ sv_1969 (раскрыть)
29 сентября в 14:30
Информация в комментарии.
https://www.soccer.ru/news/1277573/grizmann-antuan-atletiko?comment=30783134comment-30783134
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 14:29
Скатертью дорога!!!
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