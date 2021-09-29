Прядкин может уйти с поста президента РПЛ

Сергей Прядкин может уйти с должности президента Российской Премьер-Лиги в ближайшее время.
По информации источника, клубы хотят перемен на посту президента. Вопрос находится в стадии оформления решения, все должно произойти в ближайшее время.
В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги с большой долей вероятности станет один из руководителей клубов РПЛ — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).
Отмечается, что наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги является Ашот Хачатурянц, на данный момент занимающий должность главы судейского комитета РПЛ.
Недавно изменения произошли в Департаменте судейства РФС.
Наша Лига уже давно деградирует, но Прядкина и Ко это видимо мало волновало.
Наша Лига уже давно деградирует, но Прядкина и Ко это видимо мало волновало.
https://www.soccer.ru/news/1277573/grizmann-antuan-atletiko?comment=30783134comment-30783134
https://www.soccer.ru/news/1277573/grizmann-antuan-atletiko?comment=30783134comment-30783134
https://www.soccer.ru/news/1277573/grizmann-antuan-atletiko?comment=30783134comment-30783134
https://www.soccer.ru/news/1277573/grizmann-antuan-atletiko?comment=30783134comment-30783134