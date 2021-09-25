Помощник Сёмина назвал причину ухода тренера из «Ростова»

Юрий Батуренко, помощник бывшего главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина, назвал причину ухода специалиста из клуба. Сегодня «Ростов» объявил об отставке Сёмина.
Только сегодня все решилось. Это взаимное решение. Просто взаимно пришли к такому мнению. Думаю, никто не хотел сам уходить и никто не хотел кого-то убирать. Просто сложилась ситуация, когда надо что-то менять. Они сидели, долго общались. В «Ростове» очень порядочные люди — президент и всё его окружение. Поэтому это было взаимное решение.
Наверное, основной причиной стала игра на Кубок, которую никак не должны были проигрывать. Это вторая лига, мы должны были выигрывать. Да, это дерби, которое не имели права проигрывать. Ни в коем случае. Остальное не главное. В Ростове не было ни одного болельщика, который смирился бы с этим поражением.
Палыч не волшебник. Ростову большой удачи в дальнейшем. Палычу так же!
Палыч не волшебник. Ростову большой удачи в дальнейшем. Палычу так же!
Расстались мы на полпути,
Не ведая о расставаньи,
И не успев сказать:"Прости!",
Мы разошлись на расстоянья.
Здоровья Вам Юрий Павлович, а Ростову удачи во всех оставшихся матчах.
Расстались мы на полпути,
Не ведая о расставаньи,
И не успев сказать:"Прости!",
Мы разошлись на расстоянья.
Здоровья Вам Юрий Павлович, а Ростову удачи во всех оставшихся матчах.
Бывшего главного тренера.
Похоже, уже Бывшего клуба...
Самое время вспомнить классику:
"...Сошлись и разойдемся вновь.
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали."
Бывшего главного тренера.
Похоже, уже Бывшего клуба...
Самое время вспомнить классику:
"...Сошлись и разойдемся вновь.
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали."