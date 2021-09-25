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Помощник Сёмина назвал причину ухода тренера из «Ростова»

25 сентября 2021, 18:04

Юрий Батуренко, помощник бывшего главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина, назвал причину ухода специалиста из клуба. Сегодня «Ростов» объявил об отставке Сёмина.

Только сегодня все решилось. Это взаимное решение. Просто взаимно пришли к такому мнению. Думаю, никто не хотел сам уходить и никто не хотел кого-то убирать. Просто сложилась ситуация, когда надо что-то менять. Они сидели, долго общались. В «Ростове» очень порядочные люди — президент и всё его окружение. Поэтому это было взаимное решение.

Наверное, основной причиной стала игра на Кубок, которую никак не должны были проигрывать. Это вторая лига, мы должны были выигрывать. Да, это дерби, которое не имели права проигрывать. Ни в коем случае. Остальное не главное. В Ростове не было ни одного болельщика, который смирился бы с этим поражением.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
26 сентября в 12:58
Похоже время Палыча прошло ,наверное сам жалеет ,что ввязался в эту авантюру !
minai
minai
25 сентября в 22:32
Просто Сёмин сегодня - абсолютно слабый тренер, и он сам это понимает.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
25 сентября в 21:25
Мы странно встретились и странно разошлись...
Палыч не волшебник. Ростову большой удачи в дальнейшем. Палычу так же!
Ислам0926
Ислам0926
25 сентября в 21:12
Никто даже не обратил внимание что про руководства только хорошо говорят
pomor45
pomor45 ответ bacek15 (раскрыть)
25 сентября в 21:09
Он понял, что его время ушло - вышел в тираж - и не надо было после ЛОКО принимать Ростов.
Gahi
Gahi
25 сентября в 20:59
Теперь у каждого свой путь своя дорога, очень жаль что так быстро все сложилось и расстались они на полпути.
Расстались мы на полпути,
Не ведая о расставаньи,
И не успев сказать:"Прости!",
Мы разошлись на расстоянья.
Здоровья Вам Юрий Павлович, а Ростову удачи во всех оставшихся матчах.
Байкал-38
Байкал-38
25 сентября в 20:58, ред.
Палыч пришёл в Ростов когда он уже летел! На создание команды нужно время. Если уж Палыч не смог за это время, что то наладить, то может не в тренере дело, а в комплектации команды на сезон? Или в фк Ростов думают, что есть волшебники на голубом вертолёте?
Прокурор_Тайги
Прокурор_Тайги
25 сентября в 20:40
Бывший помощник.
Бывшего главного тренера.
Похоже, уже Бывшего клуба...
Самое время вспомнить классику:
"...Сошлись и разойдемся вновь.
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали."
112910415
112910415
25 сентября в 20:02
похоже, не только в этом дело
oFANATo
oFANATo
25 сентября в 19:41
Не тянет Палыч в других командах без помощи РЖД.
виктор бочарников
виктор бочарников
25 сентября в 19:34
Жаль, были надежды увидеть интересную и играющую команду, а оно вон как, теперь видимо на пенсию.
ABir
ABir
25 сентября в 19:24
Похоже слили Палыча
ДСА
ДСА
25 сентября в 19:02
Неудовлетворительные результаты - вот главная причина.
bacek15
bacek15
25 сентября в 18:59
Палыч амбициозный человек, привык бороться за самые высокие цели. Но в Ростове понял, что с этим коллективом каши не сваришь.
sir_Alex
sir_Alex
25 сентября в 18:53
Спёкся Шпалыч. Его время ушло.
Сп62
Сп62
25 сентября в 18:45
Понятно, что руководство клуба перспективы с Палычем не видит. Уж лучше сразу, чем тянуть время.
mpt2hr3mp3dn
mpt2hr3mp3dn
25 сентября в 18:45
Палычу пора наверно угомониться,
Чист
Чист ответ протон (раскрыть)
25 сентября в 18:38
Эти контракты сейчас основной бизнес -потому то многие столичные команды и приглашают иностранцев там ставки поболее -в Спартаке это уже в моде
Чист
Чист
25 сентября в 18:36
Палычу уж пора успокоиться и смотреть футбол по телевизору -не надо терять свой статус
t32e6bn35bfs
t32e6bn35bfs
25 сентября в 18:35
Наверно Пал
drug01
drug01
25 сентября в 18:34
Такой итог работы тренера..
Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 18:33, ред.
Быстро как то получилось.
SHMEL258
SHMEL258
25 сентября в 18:33
Абсолютно правильное решение.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 сентября в 18:33
Ни о чем
shlomo2
shlomo2
25 сентября в 18:29
Ну как говорится не срослось... ничего страшного не произошло...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 сентября в 18:26
Ничего странного не произошло, оставив Палыча усугубили положение Ростова вспомните как Палыч пришёл и так же ушёл из Анжи.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
25 сентября в 18:25
Очень жаль. Надеюсь, что и у Ростова, и у Юрий Палыча всё сложится хорошо, хотя и не вместе.
zooveterinar
zooveterinar
25 сентября в 18:18
В фнл??!!! Для очистки!!!
armeec_
armeec_
25 сентября в 18:11
Ростов покрылся мхом черными делами, старый Палыч, для этих дел.
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 18:11
Довольно мутное объяснение. То есть,Сёмин был полностью удовлетворён набором игроков и трансферной компанией?
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