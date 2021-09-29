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Смолов: «Матч с „Лацио“ — возможность посмотреть на уровень „Локомотива“»

29 сентября 2021, 21:07
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Мы рады тому, что нам удалось не проиграть в первой игре [с «Марселем»], хоть заканчивали игру в меньшинстве и с пенальти. Этот результат говорит о том, что мы можем биться на равных. Плюс мы три года подряд играли в Лиге чемпионов, этот опыт дает нам надежду на то, что мы сможем и дальше показывать такой же результат, как и в прошлом матче. Знаем, что «Лацио» сильный соперник, там играют хорошие игроки. Лично для меня этот матч — это возможность посмотреть на уровень нашей команды, каждого из нас.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
01 октября в 12:50
Посмотрели и прослезились ,лучше бы не смотрели .
протон
протон
29 сентября в 23:28
Федор, сказано смело и уверенно! Теперь осталось доказать. Удачи!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 сентября в 21:51
С "Марселем" отскочили. Игры на равных там не было, была удача и немножко нелогичный ответный гол. По уровню и форме "Локомотива" уже возникли вопросы после матчей с "Химками" и "Уралом". Но раз решили удостовериться с "Лацио" - как говориться - постарайтесь не разочароваться.
Эджуке
Эджуке
29 сентября в 21:35
Вот Лацио - да, уровень. А с Марселем мы даже не напрягались...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
29 сентября в 21:28
Хватит уже болтать
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 21:21
Он известен. Смотреть с 87-й минуты.
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