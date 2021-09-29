Смолов: «Матч с „Лацио“ — возможность посмотреть на уровень „Локомотива“»

Нападающий «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Мы рады тому, что нам удалось не проиграть в первой игре [с «Марселем»], хоть заканчивали игру в меньшинстве и с пенальти. Этот результат говорит о том, что мы можем биться на равных. Плюс мы три года подряд играли в Лиге чемпионов, этот опыт дает нам надежду на то, что мы сможем и дальше показывать такой же результат, как и в прошлом матче. Знаем, что «Лацио» сильный соперник, там играют хорошие игроки. Лично для меня этот матч — это возможность посмотреть на уровень нашей команды, каждого из нас.