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Петржела считает, что у «Зенита» есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов

29 сентября 2021, 22:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу питерского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Отличная игра! То, что «Зенит» победил — это совсем не новость. Единственное, удивил итоговый результат: 4:0 — это слишком круто! Поймите, шведские команды всегда бьются до конца. Даже удивительно, что «Мальме» проиграл с таким крупным счётом.

Счастлив, что «Зениту» удалось прервать лигочемпионское проклятье. Теперь ждём игру с «Ювентусом». Я вам скажу так: с туринцами можно и нужно бороться. Если команда Семака удачно сыграет с итальянцами, то можно и из группы Лиги чемпионов попробовать выйти. Иначе зачем всё это нужно? Лига Европы точно в кармане.

Кто, если не «Зенит»? Лишь сильнейший клуб России может так здорово играть в Европе. На «Локомотив» и «Спартак» надежды нет никакой. Будьте уверены, «Зенит» на этот раз удивит!

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 05:45
По крайней мере последнее место не должны занять.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
30 сентября в 04:59
Это всё-таки вряд ли.
протон
протон
29 сентября в 23:26
Дай-то Бог! Но с Юве будет заруба.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
29 сентября в 22:41
понеслась как обычно... что за манера после одной победы над не сильным соперником уже готовиться к полуфиналу ЛЧ.. каждый раз такой цирк.. и сборная, мальтийцев обыграв, уже в финале с Аргентиной на Кубке Мира играет.. шапкозакидательство неискоренимо походу
Vintaje
Vintaje
29 сентября в 22:21
Скорее всего займут третье место с 4-5 очками
nubom
nubom
29 сентября в 22:18
А чего? Курнуть, победить один раз Ювентус и в лузу...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 22:17
Финал ЛЧ Зенит-Шериф - неизбежен...
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 22:09
Ну все! Запели оды))
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