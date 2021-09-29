Петржела считает, что у «Зенита» есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал победу питерского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Отличная игра! То, что «Зенит» победил — это совсем не новость. Единственное, удивил итоговый результат: 4:0 — это слишком круто! Поймите, шведские команды всегда бьются до конца. Даже удивительно, что «Мальме» проиграл с таким крупным счётом.

Счастлив, что «Зениту» удалось прервать лигочемпионское проклятье. Теперь ждём игру с «Ювентусом». Я вам скажу так: с туринцами можно и нужно бороться. Если команда Семака удачно сыграет с итальянцами, то можно и из группы Лиги чемпионов попробовать выйти. Иначе зачем всё это нужно? Лига Европы точно в кармане.

Кто, если не «Зенит»? Лишь сильнейший клуб России может так здорово играть в Европе. На «Локомотив» и «Спартак» надежды нет никакой. Будьте уверены, «Зенит» на этот раз удивит!