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Николич: «Мне кажется, что у нас есть шанс обыграть „Лацио“»

29 сентября 2021, 21:18
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Как я говорил раньше, по ощущениям, у нас группа уровня Лиги чемпионов, так как собрались команды, которые в последние годы играли именно на уровне этого турнира, это факт. Надо сказать, что это сложная группа. После жеребьевки я сказал, что счастлив, что у нас такая группа, потому что надо показывать себя на таком уровне, проявлять свои лучшие качества, я всегда верю в свою команду.

Ребята готовы биться в каждом матче, это правильный подход к любому сопернику. Только нужно добавить тактической дисциплины, уверенности и качества в атаке. Чувствую, что будет хороший матч, мне кажется, что шанс у нас есть. Мне кажется, мы хорошо подготовились, у нас всегда есть уверенность, что мы покажем качественную игру.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 23:28
Воспользуйтесь этим шансом, хоть и будет крайне тяжело в Риме. Удачи !
Лацио Сарри сам играет и даёт играть, нужно использовать это. Благо есть кому убегать, бить и завершать. Верим в Николича и парней!
Ген Геныч
Ген Геныч
29 сентября в 21:48
Ясное дело есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У вас всё залетает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Завтра опять будет трехэтажный автобус с 25% владения мячем и 90%+ брака в атаке и в конце шальной залетит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
29 сентября в 21:48
Лацио на кураже после дерби, поражение от турков в первом туре тоже запомнилось, играют дома.. много факторов за победу римлян... но Локо - это это единственная симпатичная мне команда от РПЛ последние годы, бьются с любыми, выкладываются.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 21:38
На слово верить не станем,возражать не будем.
Василий 50
Василий 50
29 сентября в 21:23
Шанс есть всегда
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