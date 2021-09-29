Ларссон не сможет сыграть в матче с «Наполи»

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29 сентября 2021, 09:07

Как сообщает источник, нападающий«Спартака» , который минувшим летом мог сменить команду, с высокой долей вероятности пропустит матч 2-го тура Лиги Европы с «Наполи».

Футболист не успевает восстановиться от ушиба ноги, полученного перед матчем 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

Однако уточняется, что шведский футболист отправится в Неаполь, где тренерский штаб примет окончательное решение о возможности его выхода на поле уже в день игры.