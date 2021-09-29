Ларссон не сможет сыграть в матче с «Наполи»

Как сообщает источник, нападающий«Спартака» Джордан Ларссон, который минувшим летом мог сменить команду, с высокой долей вероятности пропустит матч 2-го тура Лиги Европы с «Наполи».
Футболист не успевает восстановиться от ушиба ноги, полученного перед матчем 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).
Однако уточняется, что шведский футболист отправится в Неаполь, где тренерский штаб примет окончательное решение о возможности его выхода на поле уже в день игры.
Придётся тогда наблюдать за феерией фараона Осимхена Первого....
Придётся тогда наблюдать за феерией фараона Осимхена Первого....
Даже на замену почти некого выпустить. Руководство в очередной раз подставило тренера с трансферами.
Даже на замену почти некого выпустить. Руководство в очередной раз подставило тренера с трансферами.