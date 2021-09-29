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Ларссон не сможет сыграть в матче с «Наполи»

29 сентября 2021, 09:07
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Как сообщает источник, нападающий«Спартака» Джордан Ларссон, который минувшим летом мог сменить команду, с высокой долей вероятности пропустит матч 2-го тура Лиги Европы с «Наполи».

Футболист не успевает восстановиться от ушиба ноги, полученного перед матчем 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

Однако уточняется, что шведский футболист отправится в Неаполь, где тренерский штаб примет окончательное решение о возможности его выхода на поле уже в день игры.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ makkie (раскрыть)
29 сентября в 17:56
А Ломовицкий? Кутепыч? Вот где похороны Наполи!
cska59
cska59 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
29 сентября в 17:05
Почему бы нет,Шериф вон Реала ушатал.
протон
протон
29 сентября в 16:58
Это какой же должен быть ушиб? Больше недели играть нельзя?
YVG
YVG
29 сентября в 15:14
Это его счастье, не испытает большого позора.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 14:31, ред.
Жаль конечно...
Придётся тогда наблюдать за феерией фараона Осимхена Первого....
makkie
makkie
29 сентября в 12:32
Состав и без того куцый, а без Зобнина и Ларссона в Неаполе ловить нечего.
Даже на замену почти некого выпустить. Руководство в очередной раз подставило тренера с трансферами.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 12:20
"Наполи",боюсь,всё равно.
Брулин
Брулин
29 сентября в 10:52
Для Наполи замаячил призрачный шанс отскочить на ничейку
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
29 сентября в 09:55
Создаётся впечатление что если в комментах "руемведомых" на абсолютно любую тему отсутствует слово "Зенит" - то коммент пуст и не несёт никакой смысловой нагрузки..)))
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 09:54
Невеселая новость для Спартака.
25процентный клоун
25процентный клоун
29 сентября в 09:48
здоровья лучшему, а Наполи мы порвем, хоть он и сильнее на голову Юве и зенита
1bear
1bear
29 сентября в 09:45
может и к лучшему - сыграют по схеме 5-5-0 ))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
29 сентября в 09:37
Джордану конечно здоровья , но он вряд ли поможет не обделаться по крупному !
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 09:31
Наполи щас в таком порядке! А тут ещё и это...
Caniggia
Caniggia
29 сентября в 09:30
Шансы проиграть разгромно, а теперь ещё и в сухую, заметно увеличиваются!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 09:25
Шансов победить и так мало, так ещё и это! Удачи Спартаку!
dok66
dok66
29 сентября в 09:22
Ну вот , еще один минус на игру Спартака
Дима Логинов
Дима Логинов
29 сентября в 09:14
Ну всё, у итальянцев отлегло, а то они уже на разгром закладывались.
Cat01
Cat01
29 сентября в 09:10
Это совсем плохо
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