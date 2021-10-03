Бышовец: «Думаю, „Зенит“ выиграет у „Сочи“ с минимальным счетом»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Сочи».

«Зенит» закрепит за собой статус и укрепит отрыв от преследователей, а «Сочи» нужно подтягиваться, последние матчи у них выездные. Нам нужно ждать сегодня интересный матч, это будет борьба за лидерство и продолжение борьбы за еврокубки. Интрига в этом матче жива, возможности есть у обеих команд, никто не застрахован от спадов. Здесь и подготовка к матчу сборной, нужно сыграть и показать уровень, чтобы подойти к предстоящим встречам в оптимальном состоянии. Думаю, «Зенит» выиграет с минимальным счетом.