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Бышовец: «Думаю, „Зенит“ выиграет у „Сочи“ с минимальным счетом»

вчера, 14:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Сочи».

«Зенит» закрепит за собой статус и укрепит отрыв от преследователей, а «Сочи» нужно подтягиваться, последние матчи у них выездные. Нам нужно ждать сегодня интересный матч, это будет борьба за лидерство и продолжение борьбы за еврокубки. Интрига в этом матче жива, возможности есть у обеих команд, никто не застрахован от спадов. Здесь и подготовка к матчу сборной, нужно сыграть и показать уровень, чтобы подойти к предстоящим встречам в оптимальном состоянии. Думаю, «Зенит» выиграет с минимальным счетом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:17
Луч света пронзил мой комп......
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:16
Всё уверенны в победе Зенита.
Futurista
Futurista
вчера в 15:52
Как в шахматы...2.5 : 1.5))...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:28
Ну раз Толик стал думать значит так и будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:26
Бышовцу то зачем итоговый результат рассказали....
Ведь знали...молчать не будет...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:00
я и не сомневался
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:56, ред.
Желаю Сочи не проиграть!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
вчера в 14:55
А может он один из авторов сценария?. Разумеется будет имитация борьбы. возможно с желтыми карточками, но результат был известен еще в июле, когда писали календарь. Не случайно Сочи второй матч подряд (после Краснодара) играет на выезде, а Зенит второй матч подряд (после КС) играет дома. Известно, что спектакль лучше играть на своей сцене. Согласен?
drug01
drug01
вчера в 14:54
Счёт не важен Главное победить
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:53
Исходя из турнирной ситуации может быть ничья.
beefs
beefs
вчера в 14:51
а что прочитал сценарий?
shlomo
shlomo
вчера в 14:34
Посмотрим уже через пару часов...:)))
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