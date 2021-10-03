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Радченко сделал прогноз на матч между «Зенитом» и «Сочи»

вчера, 14:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Получится очень интересная игра, в составе «Сочи» много бывших игроков «Зенита». Надеюсь, будет красивый футбол, в этом матче команда с невских берегов — фаворит, есть возможность оторваться еще дальше от преследователей в турнирной таблице. Интрига жива, петербуржцы играют на два фронта — Премьер-Лига, Лига чемпионов, есть свои нюансы. «Сочи» — хорошая команда, уверен, что будут играть вторым номером и ждать своего момента. Есть игроки, которые могут что-то придумать, Нобоа, например. Мой прогноз — 3:1 победа «Зенита».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:01, ред.
Азмун думал иначе.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:56, ред.
Не срослось.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 18:21
Уверены?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:15
Победа Зенита, однозначно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:03
Может быть.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:00
Пусть будет ничья
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:07
Одна из самых обсуждаемых пар этого тура.... Сочи ни разу не отбирал очки у Зенита... но Зенит сейчас в отличном настроении после победы в ЛЧ, а Сочи же подавлен после поражения в Краснодаре( 0:3)... НО не так всё однозначно, наверное, в этой паре.... Сочи всегда даёт бой, но чего-то не хватает.... поэтому возьму победу Зенита через обе забьют (2:1, 3:1 или даже феерия 3:2...:)
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
Думаю, что обойдутся и двумя голами 2:1
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:02
У меня свой прогноз, победа Сочи!
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