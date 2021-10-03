Радченко сделал прогноз на матч между «Зенитом» и «Сочи»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Получится очень интересная игра, в составе «Сочи» много бывших игроков «Зенита». Надеюсь, будет красивый футбол, в этом матче команда с невских берегов — фаворит, есть возможность оторваться еще дальше от преследователей в турнирной таблице. Интрига жива, петербуржцы играют на два фронта — Премьер-Лига, Лига чемпионов, есть свои нюансы. «Сочи» — хорошая команда, уверен, что будут играть вторым номером и ждать своего момента. Есть игроки, которые могут что-то придумать, Нобоа, например. Мой прогноз — 3:1 победа «Зенита».