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Червиченко: «Победу „Спартака“ над „Наполи“ переоценивают»

вчера, 12:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

Мне кажется, на подъеме сейчас больше болельщики, чем сама команда. Они просто забывают, что «Наполи» играл в меньшинстве, эту победу переоценивают.

В Грозном, мне кажется, «Спартак» не будет в большинстве большую часть игры. Матч будет катастрофически сложным для «Спартака». Из-за разогнанной эйфории от победы в Неаполе, в случае поражения от «Ахмата» случится двойной откат в эмоциях. Сейчас всё шло на вяленького, не выигрывают и не выигрывают, а тут раз — и такой всплеск. Поэтому «Спартаку» нужно сегодня побеждать. «Ахмат» будет биться. Надо понимать, что у «Спартака» не всегда хватает сил и без Лиги Европы, а тут еще и после такого тяжелого матча с «Наполи». Возможно, сегодня игроки подсядут в концовке.

Кроме того, мы видим, что у «Спартака» случилось ослабление линии атаки. В боевой кондиции из нападающих только Промес. Ларссон валяет дурака, Соболев никак не вернется в свои кондиции, а Понсе травмирован. Получается, что и забивать особо некому.

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Все комментарии
П.Пар
П.Пар
вчера в 21:11
Червяк в своём репертуаре. После того, как его конкретно опустили, никак не может успокоиться
VIC2
VIC2
вчера в 16:00, ред.
"Ярлык" народной команды обязывает терпеть все тяготы
и лишения от управления, от поражений,
от справедливого негодования болельшиков,
от ядовитой слюны завистников и недругов
На то он и "Спартак"!

Мне жаль завистников порой – 
Их быт суровый, многотрудный, — 
Что вечно заняты игрой, 
Воображением подспудным.
Едва в окно пробьётся свет, 
Зашелестят едва страницы – 
Уже покоя больше нет 
От желчи, что в мозги струится.
Их измышления везде, 
Как ямы с грязною водою; 
Сто раз распяли на кресте, 
Сто раз плясали над тобою
…………………………………….
Ведь жизнь идёт, идёт, идёт, 
Неотвратимо и лукаво – 
И за собой коня ведёт 
Со всей готовой к бегу справой.

А. В. Софронов
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 14:22, ред.
Толстопопый высказал довольно банальную мысль. Конечно, победа Спартака над Наполи была отнюдь не закономерной, ставка на победу Спартака была 1 к 10, 26 (!). Результат матча- это только следствие удаления игрока Наполи или всё- таки
способности Спартака сыграть на хорошем европейском уровне?
Я думаю, что последнее никак нельзя сбрасывать со счетов. То есть, переоценивать результат матча с Наполи не стоит, но и недооценивать тоже никак нельзя.
Игра в Грозном сегодня, скорее всего, будет тягомотной, все знают, как играть против Спартака- прилипай к каждому спартаковцу, побольше грубостей, чтобы рвать игру судейскими свистками, а там глядишь и шанс забить появится. Но так в Европе ( в топ лигах) играют не так уж и часто.
В любом случае победа над Наполи- это бесценный опыт, который можно развить и вернуть Спартак на уровень, на который команда несомненно способна.
Grabovsky
Grabovsky ответ 311 (раскрыть)
вчера в 14:11
В ЛЕ. ))
blitz
blitz
вчера в 14:10
Лестер в следующем туре опустит болельщиков Спартака с небес на землю.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:39, ред.
Червь...??? ....Ну победил Спартак Наполи , ну в меньшестве Наполи играло много времени. Ну и что...??? А в хоккее же в меньшестве играют , играют и им забивают . Так это норма. А в футболе..., что Понсе должны ногу были оторвать??? Червь бы порадовался.
А в Грозном это будет совсем другая игра. Это понимают и в Ахмате , и в Спартаке.
морозз
морозз
вчера в 13:38
Толстый завёл пластинку ретро и не успокоится пока она не отыграет!
311
311
вчера в 13:35
Выиграть у Наполи в ЛЧ даже в большинстве - сенсация для Спартака, оттого и эйфория!)
makkie
makkie
вчера в 13:32
Никто ничего не переоценивает.
Не каждый год российские клубы побеждают в гостях Наполи, поэтому это событие в России. И как бы Червь не принижал победу Спартака - это победа!

А в Грозном всегда играть непросто, и сегодня тоже будет трудно.
idres
idres
вчера в 13:14
Посмотрим на следующий матч
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:12
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:10
    У червя внутри всё кипит и жаба душит но всё равно я с ним согласен.
    zamsb
    zamsb
    вчера в 13:02
    Игра забудется, а результат останется.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:01
    Победа, есть победа. Счёт на табло. Очки в копилке. Браво Спартак!
    True Story
    True Story
    вчера в 13:00
    Тот матч показал, что Федун вышел на международный уровень.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:54
    Переоценивают однозначно
    Cat01
    Cat01
    вчера в 12:49
    Всё равно приятно
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