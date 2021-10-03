Червиченко: «Победу „Спартака“ над „Наполи“ переоценивают»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

Мне кажется, на подъеме сейчас больше болельщики, чем сама команда. Они просто забывают, что «Наполи» играл в меньшинстве, эту победу переоценивают.

В Грозном, мне кажется, «Спартак» не будет в большинстве большую часть игры. Матч будет катастрофически сложным для «Спартака». Из-за разогнанной эйфории от победы в Неаполе, в случае поражения от «Ахмата» случится двойной откат в эмоциях. Сейчас всё шло на вяленького, не выигрывают и не выигрывают, а тут раз — и такой всплеск. Поэтому «Спартаку» нужно сегодня побеждать. «Ахмат» будет биться. Надо понимать, что у «Спартака» не всегда хватает сил и без Лиги Европы, а тут еще и после такого тяжелого матча с «Наполи». Возможно, сегодня игроки подсядут в концовке.

Кроме того, мы видим, что у «Спартака» случилось ослабление линии атаки. В боевой кондиции из нападающих только Промес. Ларссон валяет дурака, Соболев никак не вернется в свои кондиции, а Понсе травмирован. Получается, что и забивать особо некому.