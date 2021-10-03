Игонин: «„Зениту“ будет непросто обыграть „Сочи“»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Разгромит ли «Зенит» «Сочи»? Не знаю, не думаю на самом деле. В игре с «Мальме» не было никаких вопросов.

Я думаю, что будет сложный матч. Предыдущие игры нам говорят о том, что «Зениту» было непросто играть с «Сочи». В любом случае домашняя игра, и ребята будут биться. На победу можем рассчитывать, но это будет непросто.