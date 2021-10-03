Игонин: «„Зениту“ будет непросто обыграть „Сочи“»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».
Разгромит ли «Зенит» «Сочи»? Не знаю, не думаю на самом деле. В игре с «Мальме» не было никаких вопросов.
Я думаю, что будет сложный матч. Предыдущие игры нам говорят о том, что «Зениту» было непросто играть с «Сочи». В любом случае домашняя игра, и ребята будут биться. На победу можем рассчитывать, но это будет непросто.
Всё должно быть чинно и благородно!
Иностранцам раскинут на пальцах, а аборигены и так всё знают :)))
Всё должно быть чинно и благородно!
Иностранцам раскинут на пальцах, а аборигены и так всё знают :)))
А новичок Зенита знает вообще об этом, вот он как раз и может перегнуть . )))
А новичок Зенита знает вообще об этом, вот он как раз и может перегнуть . )))
Просто некоторые игроки с недостатком актёрского мастерства могут перегнуть палку сюжетной линии :) С небольшими отклонениями, конечно, но сценарий должен соблюдаться :)
Просто некоторые игроки с недостатком актёрского мастерства могут перегнуть палку сюжетной линии :) С небольшими отклонениями, конечно, но сценарий должен соблюдаться :)
Сочи постоянно отдаёт 3 очка Зениту, и сегодняшний матч вряд ли станет исключением. Выйдут и проиграют - как учили)
Сочи постоянно отдаёт 3 очка Зениту, и сегодняшний матч вряд ли станет исключением. Выйдут и проиграют - как учили)
Не захотят - всё равно выиграют....
Хотя таблица позволяет и вничейку скатать...ну типа чтоб уменьшить байки про непобедимые для "некоторых" фармы...и победимые для Гегемона и Флагмана...
Хотя на сегодня Зенит не плох...можно и 3 очка взять....
От Сочи не убудет...всё равно быстро наберёт с конкурентами Зенита в следующих турах...
Не захотят - всё равно выиграют....
Хотя таблица позволяет и вничейку скатать...ну типа чтоб уменьшить байки про непобедимые для "некоторых" фармы...и победимые для Гегемона и Флагмана...
Хотя на сегодня Зенит не плох...можно и 3 очка взять....
От Сочи не убудет...всё равно быстро наберёт с конкурентами Зенита в следующих турах...