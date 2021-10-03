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Игонин: «„Зениту“ будет непросто обыграть „Сочи“»

вчера, 13:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Разгромит ли «Зенит» «Сочи»? Не знаю, не думаю на самом деле. В игре с «Мальме» не было никаких вопросов.

Я думаю, что будет сложный матч. Предыдущие игры нам говорят о том, что «Зениту» было непросто играть с «Сочи». В любом случае домашняя игра, и ребята будут биться. На победу можем рассчитывать, но это будет непросто.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:21
Как обычно перед такими матчами должны выдаваться, программки или буклеты новичкам !!!)))
particular
particular ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:17
Привет, дорогой!
Всё должно быть чинно и благородно!
Иностранцам раскинут на пальцах, а аборигены и так всё знают :)))
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:15
Привет дружище.
А новичок Зенита знает вообще об этом, вот он как раз и может перегнуть . )))
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
Привет!
Просто некоторые игроки с недостатком актёрского мастерства могут перегнуть палку сюжетной линии :) С небольшими отклонениями, конечно, но сценарий должен соблюдаться :)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:56
В упорной непростой борьбе "Зенит" заберет дежурные три очка от "Сочи". Разгрома не будет, не чужие же.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:43
    makkie
    makkie
    вчера в 13:33
    Смешно )))
    Сочи постоянно отдаёт 3 очка Зениту, и сегодняшний матч вряд ли станет исключением. Выйдут и проиграют - как учили)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:24
    Захотят уйти в отрыв в таблице - выиграют...
    Не захотят - всё равно выиграют....

    Хотя таблица позволяет и вничейку скатать...ну типа чтоб уменьшить байки про непобедимые для "некоторых" фармы...и победимые для Гегемона и Флагмана...

    Хотя на сегодня Зенит не плох...можно и 3 очка взять....
    От Сочи не убудет...всё равно быстро наберёт с конкурентами Зенита в следующих турах...
    hаrut
    hаrut
    вчера в 13:13
    Ну тут как пойдет игра у команд
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