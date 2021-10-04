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«Валенсия» продлила контракт с Корреей

вчера, 20:46

Испанская «Валенсия» и защитник Тьерри Коррея подписали новое соглашение о сотрудничестве. Контракт 22-летнего футболиста с «летучими» мышами будет действовать до 2026 года.

Коррея провёл 5 матчей в текущем сезоне чемпионата Испании и получил одну желтую карточку.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:36
Похоже видят в нем перспективу.
79h66wes6gu9
79h66wes6gu9
сегодня в 03:20
С Южной или с Северной Корреей?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:51
Ладно подождём ещё, спасибо!
stanichnik
stanichnik ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:43
Доброго Здоровья, Дмитрий!
Да, мне позвонили и сообщили, что на мое имя пришла бандероль и я могу ее забрать самостоятельно по такому-то адресу в нашем населенном пункте, либо на следующий день она будет доставлена по указанному мной адресу с вручением по предъявлении паспорта получателя. Человек я не гордый и мне не составило труда приехать самому к курьеру для получения призов, благо он находился в пяти минутах езды на авто от моего места работы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:09
Почему бы и нет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:55
Привет! Хочу поинтересоваться,перед доставкой вам курьер звонил? А то я жду звонка,а его всё нет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:51
Вот и хорошо что продлили!
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