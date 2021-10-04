«Валенсия» продлила контракт с Корреей

Испанская «Валенсия» и защитник Тьерри Коррея подписали новое соглашение о сотрудничестве. Контракт 22-летнего футболиста с «летучими» мышами будет действовать до 2026 года.
✍️ COMUNICADO OFICIAL | @ThierryRendall#Thierry2026#ADNVCF— Valencia CF (@valenciacf) October 4, 2021
Коррея провёл 5 матчей в текущем сезоне чемпионата Испании и получил одну желтую карточку.
Да, мне позвонили и сообщили, что на мое имя пришла бандероль и я могу ее забрать самостоятельно по такому-то адресу в нашем населенном пункте, либо на следующий день она будет доставлена по указанному мной адресу с вручением по предъявлении паспорта получателя. Человек я не гордый и мне не составило труда приехать самому к курьеру для получения призов, благо он находился в пяти минутах езды на авто от моего места работы.
Да, мне позвонили и сообщили, что на мое имя пришла бандероль и я могу ее забрать самостоятельно по такому-то адресу в нашем населенном пункте, либо на следующий день она будет доставлена по указанному мной адресу с вручением по предъявлении паспорта получателя. Человек я не гордый и мне не составило труда приехать самому к курьеру для получения призов, благо он находился в пяти минутах езды на авто от моего места работы.