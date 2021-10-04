«Валенсия» продлила контракт с Корреей

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вчера, 20:46

Испанская «Валенсия» и защитник подписали новое соглашение о сотрудничестве. Контракт 22-летнего футболиста с «летучими» мышами будет действовать до 2026 года.

Коррея провёл 5 матчей в текущем сезоне чемпионата Испании и получил одну желтую карточку.