В «Фиорентине» рассказали о работе над продлением контракта с Влаховичем

Директор «Фиорентины» Джо Бароне заявил, что клуб продолжает попытки переподписать контракт с нападающим команды Душаном Влаховичем.
Это то, что обсуждалось в течение многих месяцев. Мы прилагаем огромные усилия. Работаем изо дня в день.
Нынешнее соглашение с сербским форвардом действует до лета 2023 года.
Прибыв в Флоренцию(летом 2018) из Партизана, Влахович сыграл 91 игр, забив 35. Прошлый сезон стал его освящением, забил 21 в Серии А. В этом году, проведя лето в качестве главного героя трансферного рынка, он остался в Фиорентине и начал чемпионат с 4 голами в первых 6 играх. Однако продление его контракта остается узлом, который еще не связан.
Прибыв в Флоренцию(летом 2018) из Партизана, Влахович сыграл 91 игр, забив 35. Прошлый сезон стал его освящением, забил 21 в Серии А. В этом году, проведя лето в качестве главного героя трансферного рынка, он остался в Фиорентине и начал чемпионат с 4 голами в первых 6 играх. Однако продление его контракта остается узлом, который еще не связан.