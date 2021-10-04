ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

В «Фиорентине» рассказали о работе над продлением контракта с Влаховичем

вчера, 09:27

Директор «Фиорентины» Джо Бароне заявил, что клуб продолжает попытки переподписать контракт с нападающим команды Душаном Влаховичем.

Это то, что обсуждалось в течение многих месяцев. Мы прилагаем огромные усилия. Работаем изо дня в день.

Нынешнее соглашение с сербским форвардом действует до лета 2023 года.

Все новости
Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»
Сегодня, 12:39 Комментарии5
Официально«Атлетик» продлил контракт с защитником Берчиче
Сегодня, 11:17 ФотоКомментарии1
СлухиДибала и «Ювентус» согласовали продление контракта
Сегодня, 09:10 Комментарии4
Слухи«Милан» намерен продлить контракт с Пиоли
Сегодня, 08:29 Комментарии5
СлухиЛевандовски хочет продлить контракт с «Баварией»
Сегодня, 08:15 Комментарии11
Официально«Валенсия» продлила контракт с Корреей
Вчера, 20:46 ФотоКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:25
Влахович важен, но главное - Сашу удержать !
протон
протон
вчера в 21:37
Сербский пацан, в 20 лет забивает 21 гол в серии А, а у нас в 23 еще не окреп посиди не уезжай в европу куда так рано.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 13:23
Возможно и договорятся...
galem72
galem72
вчера в 11:38
Главное, чтобы какоху не обидели и пролонгировали без переговоров. Его именем уже смело можно местную трибуну называть. ))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:18
Надо бы удержать у себя.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:47
Ожидаем интервью о работе над продлением контракта с Кокориным) а почему бы и нет, если подписали такого Кокорина, то пусть руководство "фиалок" ещё раз удивит спортивный мир и футбольный мир в частности, продлением контракта с Кокориным, причём заблаговременным продлением, а то, вдруг "уведут")
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:20
Путь к продлению контракта Душана Влаховича с Фиорентиной становится тяжелым, и президент Рокко Коммиссо начинает испытывать нетерпение по этому поводу. Фиорентина сделала очень важное предложение центральному нападающему, чей контракт истекает в июне 2023 года. По новому соглашению Влахович будет получать зарплату в размере 4 миллионов евро за сезон, плюс бонус в размере 2 с половиной миллионов евро. Однако в последние недели агенты игрока получили больше запросов, что усложнило переговоры. Фиорентина начинает ощущать чувство, что игрок и его окружение больше не полностью убеждены в необходимости продления контракта.
Прибыв в Флоренцию(летом 2018) из Партизана, Влахович сыграл 91 игр, забив 35. Прошлый сезон стал его освящением, забил 21 в Серии А. В этом году, проведя лето в качестве главного героя трансферного рынка, он остался в Фиорентине и начал чемпионат с 4 голами в первых 6 играх. Однако продление его контракта остается узлом, который еще не связан.
ОПС
ОПС
вчера в 10:02
Зачем все это,зачкм?
ДСА
ДСА
вчера в 10:01
Каждый раз сумма предложения растет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:56
До лета 2023 года всё сто раз переменится.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:49
Попытка не пытка...:)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:31
Зачем он нужен пока есть Саша Кокорин?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100