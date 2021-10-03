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«Челси» начал переговоры о продлении контракта с Трево Чалобой

вчера, 09:15

«Челси» хочет сохранить в своём составе защитника Трево Чалобу.

Текущий контракт воспитанника «синих» истекает в 2023 году, лондонский клуб хочет предложить игроку новую сделку до 2026 года. «Челси» уже начал переговоры с агентом футболиста Фрэнком Тримболи.

В нынешнем сезоне Чалоба провёл 7 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:39
Впервые слышу, чтоб английский защитник стоил 3,5 ляма, да ещё и из челси.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:43
Челси рассматривает возможность продления контракта Трево Чалобы.
22-летний футболист был переведен в первую команду Томасом Тухелем после впечатляющей серии игр в предсезонке. Он обеспечивает команде больше качества и глубины в защите, особенно когда «синие» не смогли подписать Жюля Кунде из Севильи в трансферном окне. Чалоба еще один продукт академии Челси, который в последние годы ворвался в основную команду.
Он присоединился к клубу в возрасте восьми лет и прошел через ряды Кобхэма(тренировочный центр) и попал в звездную команду Тухеля.
Центральный защитник также является младшим братом Натаниэля Чалобы, который также играл за «синих», который в 2017 году ушел в Уотфорд. Думаю надо продлить.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:30
Заслужил игрой. Тем более ЗП у него всего 20 тыс. в неделю. Предлагают контракт до 2026г с ЗП в 70 тыс.
ОПС
ОПС
вчера в 09:37
Я хоть и не самый старый дедушка: у меня трое детей и четверо внуков, а мне всего чуть чуть за 60. И я очень огромный, а размер, как подсказала жена. 3XL
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:37
значит так надо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:28
Как обычно, предлагают повышение зарплаты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:17
Самое время начинать...
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