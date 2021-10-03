«Челси» начал переговоры о продлении контракта с Трево Чалобой

«Челси» хочет сохранить в своём составе защитника Трево Чалобу.
Текущий контракт воспитанника «синих» истекает в 2023 году, лондонский клуб хочет предложить игроку новую сделку до 2026 года. «Челси» уже начал переговоры с агентом футболиста Фрэнком Тримболи.
В нынешнем сезоне Чалоба провёл 7 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола.
22-летний футболист был переведен в первую команду Томасом Тухелем после впечатляющей серии игр в предсезонке. Он обеспечивает команде больше качества и глубины в защите, особенно когда «синие» не смогли подписать Жюля Кунде из Севильи в трансферном окне. Чалоба еще один продукт академии Челси, который в последние годы ворвался в основную команду.
Он присоединился к клубу в возрасте восьми лет и прошел через ряды Кобхэма(тренировочный центр) и попал в звездную команду Тухеля.
Центральный защитник также является младшим братом Натаниэля Чалобы, который также играл за «синих», который в 2017 году ушел в Уотфорд. Думаю надо продлить.
22-летний футболист был переведен в первую команду Томасом Тухелем после впечатляющей серии игр в предсезонке. Он обеспечивает команде больше качества и глубины в защите, особенно когда «синие» не смогли подписать Жюля Кунде из Севильи в трансферном окне. Чалоба еще один продукт академии Челси, который в последние годы ворвался в основную команду.
Он присоединился к клубу в возрасте восьми лет и прошел через ряды Кобхэма(тренировочный центр) и попал в звездную команду Тухеля.
Центральный защитник также является младшим братом Натаниэля Чалобы, который также играл за «синих», который в 2017 году ушел в Уотфорд. Думаю надо продлить.