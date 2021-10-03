«Челси» начал переговоры о продлении контракта с Трево Чалобой

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вчера, 09:15

«Челси» хочет сохранить в своём составе защитника .

Текущий контракт воспитанника «синих» истекает в 2023 году, лондонский клуб хочет предложить игроку новую сделку до 2026 года. «Челси» уже начал переговоры с агентом футболиста Фрэнком Тримболи.

В нынешнем сезоне Чалоба провёл 7 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола.