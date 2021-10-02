«Реал» работает над продлением контракта с Модричем

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02 октября 2021, 18:41

«Реал» ведет работу над продлением контракта с полузащитником команды .

Действующий контракт 36-летнего хавбека, которым интересуется «Манчестер Сити», истекает в конце текущего сезона. Marca сообщает, что хорват согласился на снижение зарплаты, «Реал» готов обсудить с ним продолжение сотрудничества, зная большое значение Луки для болельщиков.

Модрич намерен завершить игровую карьеру, выступая за «Реал». На какой срок стороны подпишут контракт, на данный момент не сообщается.