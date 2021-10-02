«Реал» работает над продлением контракта с Модричем

«Реал» ведет работу над продлением контракта с полузащитником команды Лукой Модричем.
Действующий контракт 36-летнего хавбека, которым интересуется «Манчестер Сити», истекает в конце текущего сезона. Marca сообщает, что хорват согласился на снижение зарплаты, «Реал» готов обсудить с ним продолжение сотрудничества, зная большое значение Луки для болельщиков.
Модрич намерен завершить игровую карьеру, выступая за «Реал». На какой срок стороны подпишут контракт, на данный момент не сообщается.
Не надо Челси:)
Не надо Челси:)
И потом, Вини-Джу у него начал занимать мозг. Еще маловато занял:)
И потом, Вини-Джу у него начал занимать мозг. Еще маловато занял:)
Было бы не плохо, он олицетворяет Реал последних лет
Форма Луки это нечто
То ли это гены ,то ли физическая подготовка
Очень импонирует этот игрок
Было бы не плохо, он олицетворяет Реал последних лет
Форма Луки это нечто
То ли это гены ,то ли физическая подготовка
Очень импонирует этот игрок
Работяга парень , Удачи !!!
Работяга парень , Удачи !!!