ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2021/2022

«Реал» работает над продлением контракта с Модричем

02 октября 2021, 18:41

«Реал» ведет работу над продлением контракта с полузащитником команды Лукой Модричем.

Действующий контракт 36-летнего хавбека, которым интересуется «Манчестер Сити», истекает в конце текущего сезона. Marca сообщает, что хорват согласился на снижение зарплаты, «Реал» готов обсудить с ним продолжение сотрудничества, зная большое значение Луки для болельщиков.

Модрич намерен завершить игровую карьеру, выступая за «Реал». На какой срок стороны подпишут контракт, на данный момент не сообщается.

Все новости
В «Фиорентине» рассказали о работе над продлением контракта с Влаховичем
Сегодня, 09:27 Комментарии10
Шунин сообщил, что ведёт переговоры о новом контракте с «Динамо»
Вчера, 12:17 Комментарии13
Слухи«Челси» начал переговоры о продлении контракта с Трево Чалобой
Вчера, 09:15 Комментарии7
Официально«Рома» объявила о продлении контракта с Пеллегрини
Вчера, 08:38 ФотоКомментарии5
СлухиСтерлинг приостановил переговоры о продлении контракта с «Ман Сити»
02 октября Комментарии7
Пиоли: «Я не знаю, сколько лет Ибрагимович ещё может играть»
02 октября Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ gentlewolf (раскрыть)
02 октября в 23:58
Спасибо дружище, я просто до этого про Челси писал. Запарился. ✌😉
gentlewolf
gentlewolf ответ Ironigor (раскрыть)
02 октября в 23:44
Зачем Челси?
Не надо Челси:)
gentlewolf
gentlewolf
02 октября в 23:43
Однозначно подписывать. Пусть учит остальных профессионализму.
И потом, Вини-Джу у него начал занимать мозг. Еще маловато занял:)
протон
протон
02 октября в 23:15
По прежнему лучший на поле
Было бы не плохо, он олицетворяет Реал последних лет
Форма Луки это нечто
То ли это гены ,то ли физическая подготовка
Очень импонирует этот игрок
Ruslik1982
Ruslik1982
02 октября в 21:32
один битый двух небитых стоит
Остапчук 67
Остапчук 67
02 октября в 19:27
Про интерес МС не верю
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 октября в 19:16
Для качественной ротации.
ДСА
ДСА
02 октября в 19:05
Замены ему найти не могут
Ironigor
Ironigor
02 октября в 18:58
Лука ещё может принести пользу Челси.
Работяга парень , Удачи !!!
STVA 1
STVA 1
02 октября в 18:53
если силы есть то Лука еще поможет
ЮЗИК
ЮЗИК
02 октября в 18:47
Уже пора списать его
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100