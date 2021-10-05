Суд по иску Хохлова к Facebook пройдёт 7 февраля

Представитель бывшего главного тренера «Динамо» сообщил о том, что Солнцевский суд Москвы рассмотрел иск ее клиента к американской компании Facebook.

Недавно Хохлов подал в суд на Facebook, так как был недоволен тем, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и блокирует ее.

Сегодня Солнцевский районный суд вынес определение об уведомлении Facebook в соответствии с Гаагской конвенцией 1965 года. Сегодня представителя от Facebook не было. Следующее судебное заседание назначено на 7 февраля.