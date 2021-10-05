Суд по иску Хохлова к Facebook пройдёт 7 февраля

Представитель бывшего главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова сообщил о том, что Солнцевский суд Москвы рассмотрел иск ее клиента к американской компании Facebook.
Недавно Хохлов подал в суд на Facebook, так как был недоволен тем, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и блокирует ее.
Сегодня Солнцевский районный суд вынес определение об уведомлении Facebook в соответствии с Гаагской конвенцией 1965 года. Сегодня представителя от Facebook не было. Следующее судебное заседание назначено на 7 февраля.
Мы надеемся, когда Facebook получит уведомление и поймет, что решение Солнцевского суда будет действительно на территории США, пришлет представителя для участия в судебном заседании. Решение иностранных судов признаются действительными на территории США. Но для этого необходимо соблюсти процесс. В соответствии с этой конвенцией надо уведомить Facebook. Если суд встанет на сторону моего доверителя и представитель Facebook не прибудет в Россию до этого времени, то решение Российского суда будет засилино в США. Без Гаагской конвенции решение Российского суда не будет иметь значение.