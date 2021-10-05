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Суд по иску Хохлова к Facebook пройдёт 7 февраля

вчера, 13:29

Представитель бывшего главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова сообщил о том, что Солнцевский суд Москвы рассмотрел иск ее клиента к американской компании Facebook.

Недавно Хохлов подал в суд на Facebook, так как был недоволен тем, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и блокирует ее.

Сегодня Солнцевский районный суд вынес определение об уведомлении Facebook в соответствии с Гаагской конвенцией 1965 года. Сегодня представителя от Facebook не было. Следующее судебное заседание назначено на 7 февраля.

Мы надеемся, когда Facebook получит уведомление и поймет, что решение Солнцевского суда будет действительно на территории США, пришлет представителя для участия в судебном заседании. Решение иностранных судов признаются действительными на территории США. Но для этого необходимо соблюсти процесс. В соответствии с этой конвенцией надо уведомить Facebook. Если суд встанет на сторону моего доверителя и представитель Facebook не прибудет в Россию до этого времени, то решение Российского суда будет засилино в США. Без Гаагской конвенции решение Российского суда не будет иметь значение.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:58
Москалев весь в нетерпении узнать, чем закончится дело и уже регает аккаунт.
112910415
112910415
вчера в 14:43, ред.
Солнцевский районный суд прикроет этого фейсбука, не пожалеет !
311
311
вчера в 14:36
Из уважения к украинцам обвинитель будет указан в суде как г-н Х-в!)
112910415
112910415
вчера в 14:34
Солнцевский районный суд прикроет этого фейсбука, как пить дать !
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:30
Опустил Цукерберга на 6 ярдов)...
beefs
beefs
вчера в 13:42
будет ли толк не знаю, но показывать зубы нужно...
LOpp
LOpp
вчера в 13:42
Из-за иска Хохлова, вчера Фейсбук, Ватцап и Инстаграм 6 часов не работали.
ДСА
ДСА
вчера в 13:40
Проще фамилию поменять.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:40
Упорно лезут в международные псевдосудебные инстанции,чтобы потом не признавать проигранные процессы.Да при этом платят всё тем же дорогим иностранным адвокатам,не питающим симпатий к нам.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 13:29
Посмотрим что присудят...:)))
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