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Суд обязал владельца «Интера» выплатить долг в размере 250 млн долларов

27 сентября 2021, 12:19

Источник со ссылкой на Il Sole 24 Ore сообщает, что финансовое положение владельца «Интера» может значительно ухудшиться.

Утверждается, что Суд Специального административного района Китая обязал Стивена Чжана выплатить долг в размере 250 млн долларов компании Great Matrix Finance Company.

Ранее сообщалось, почему «Интер» испытывает серьёзные финансовые проблемы.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
27 сентября в 15:17
Я думаю, что Чжан сейчас в такой ситуации, когда в принципе была бы логична продажа клуба. Помимо того что разгрузили зарплатную ведомость, продали Лукаку, всё равно остались должны большие деньги.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ h8you (раскрыть)
27 сентября в 14:29, ред.
"Выиграл" скудетто - влез в долги. Совпадение? НЕ думаю. Аха-ха)
Палацци стоит присмотреться, хотя ему никто уже не позволит)
h8you
h8you
27 сентября в 13:14
отличные новости
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 13:04
Немалая сумма, она может сильно ударить по бюджету Интера.
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 13:01
Против суда не попрёшь.
Вoлхв
Вoлхв
27 сентября в 12:55
О как...и так денег нет, а тут еще и ....
Zhgoon
Zhgoon
27 сентября в 12:54
Крутой у них суд. С олигархами не церемонятся. Отобрали все деньги за трансферы Хакими и Лукаку, будто и не было их никогда.
ДСА
ДСА
27 сентября в 12:41
Нужно срочно продать три-четыре игрока.
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 12:25
Ну а что делать, кому сейчас легко !!!
Другие вон чо , и то ни чо !!!)))
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