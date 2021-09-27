Суд обязал владельца «Интера» выплатить долг в размере 250 млн долларов

Источник со ссылкой на Il Sole 24 Ore сообщает, что финансовое положение владельца «Интера» может значительно ухудшиться.
Утверждается, что Суд Специального административного района Китая обязал Стивена Чжана выплатить долг в размере 250 млн долларов компании Great Matrix Finance Company.
Ранее сообщалось, почему «Интер» испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Палацци стоит присмотреться, хотя ему никто уже не позволит)
Палацци стоит присмотреться, хотя ему никто уже не позволит)
Другие вон чо , и то ни чо !!!)))
Другие вон чо , и то ни чо !!!)))