Захарян покинул тренировку сборной России вскоре после её начала

1633448793

вчера, 18:46

Полузащитник «Динамо» покинул тренировку сборной России через 20 минут после её начала.

Молодой футболист не участвовал в двусторонней игре. Это может быть связано с травмой, которую Захарян получил в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (0:1).