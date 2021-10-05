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Захарян покинул тренировку сборной России вскоре после её начала

вчера, 18:46

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян покинул тренировку сборной России через 20 минут после её начала.

Молодой футболист не участвовал в двусторонней игре. Это может быть связано с травмой, которую Захарян получил в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (0:1).

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:51
Время ещё есть, мед персонал постарается и к матчу сборной здоровье вернут. Верим в молодость и задор.
протон
протон
вчера в 20:16, ред.
Так они эти травмы в клубах свои получают.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:57
Нет, только не это. Надеюсь, ничего серьёзного. Два главных креативщика в команде головин и Захарян. Без них будет совсем тяжко. Всем здоровья!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:51
Какая-то сборная больных.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:24
Здоровья Карену!
112910415
112910415
вчера в 19:21
ничему уже не удивляемся ...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:20
Хватит уже травм.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:07
Ещё и молодого осталось травмировать...Очень, очень много травм сборников.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:06
Да ещё и Глушаков вместе с ним покинул тренировку. Так сообщает другой источник.
Точно, кто-то сборную сглазил... Всем нашим парням здоровья и побед!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:04
Перед самыми важными матчами у Карпина возникоют ппоблемы с составом...Самошников,Головин теперь вот Захарян...какая та невезуха
Может быть пока не поздно вызвать в сборную Зиньковского, который на мой взгляд заслужил вызова в сборную, показывая отличную игру в Крылышках
А Арсену здоровья и надеюсь успеет востановиться к матчам сборной
Gahi
Gahi
вчера в 18:51
Здоровья и быстрого возвращения в команду. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:51, ред.
Да что же это за напасть такая .
Лишь бы это оказалась не серьёзная травма .
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