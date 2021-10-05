Захарян покинул тренировку сборной России вскоре после её начала

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян покинул тренировку сборной России через 20 минут после её начала.
Молодой футболист не участвовал в двусторонней игре. Это может быть связано с травмой, которую Захарян получил в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (0:1).
Точно, кто-то сборную сглазил... Всем нашим парням здоровья и побед!!!
Точно, кто-то сборную сглазил... Всем нашим парням здоровья и побед!!!
Может быть пока не поздно вызвать в сборную Зиньковского, который на мой взгляд заслужил вызова в сборную, показывая отличную игру в Крылышках
А Арсену здоровья и надеюсь успеет востановиться к матчам сборной
Может быть пока не поздно вызвать в сборную Зиньковского, который на мой взгляд заслужил вызова в сборную, показывая отличную игру в Крылышках
А Арсену здоровья и надеюсь успеет востановиться к матчам сборной
Лишь бы это оказалась не серьёзная травма .
Лишь бы это оказалась не серьёзная травма .