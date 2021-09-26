Месси и Верратти тренируются в общей группе перед матчем ПСЖ с «Ман Сити»

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26 сентября 2021, 19:02

ПСЖ продолжает подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

RMC Sport сообщает, что форвард и хавбек , которые восстанавливались после травм, сегодня тренировались в общей группе.

По информации источника, Месси как минимум будет включен в заявку на матч с «Сити», окончательное решение касательно его участия примут в понедельник, учтя самочувствие игрока после сегодняшних упражнений.