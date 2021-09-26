Месси и Верратти тренируются в общей группе перед матчем ПСЖ с «Ман Сити»

ПСЖ продолжает подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
RMC Sport сообщает, что форвард Лионель Месси и хавбек Марко Верратти, которые восстанавливались после травм, сегодня тренировались в общей группе.
По информации источника, Месси как минимум будет включен в заявку на матч с «Сити», окончательное решение касательно его участия примут в понедельник, учтя самочувствие игрока после сегодняшних упражнений.
Матч ПСЖ с «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября. Начало — в 22:00 по московскому времени.