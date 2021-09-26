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Месси и Верратти тренируются в общей группе перед матчем ПСЖ с «Ман Сити»

26 сентября 2021, 19:02
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

ПСЖ продолжает подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

RMC Sport сообщает, что форвард Лионель Месси и хавбек Марко Верратти, которые восстанавливались после травм, сегодня тренировались в общей группе.

По информации источника, Месси как минимум будет включен в заявку на матч с «Сити», окончательное решение касательно его участия примут в понедельник, учтя самочувствие игрока после сегодняшних упражнений.

Матч ПСЖ с «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
2q5j9sdhjf9e
2q5j9sdhjf9e
27 сентября в 02:43
Всё равно влетят
Per4ick
Per4ick ответ протон (раскрыть)
26 сентября в 21:49
не знаю знаю на какие он все титулы претендует а по поводу ЛЧ их совсем недавно скромный Брюгге отвозил так что как бы и они не попали в ЛЕ во номер был бы финал ПСЖ МЮ но не в ЛЧ а в ЛЕ
протон
протон
26 сентября в 21:24
Месси отдохнул, почилил, пережил разрыв, теперь пора возвращаться на свой уровень игры. Помню как против МС Месси просто насмехался над Милнером и выглядел на фоне топовых игроков так, что казалось что против него не звезды мирового футбола в составе Сити, а просто он во двор вышел поиграть:)) Понятно что у хейтеров до сих пор бомбит, что Месси претендует в этом сезоне на все титулы включая ЗМ, а их кумир только за последнюю неделю сумел покорить ВХ и Астон Виллу и скорее всего будет биться с Янг Бойз за 3е место в группе, что бы выиграть ЛЕ:)))
протон
протон
26 сентября в 21:23
Ман Сити должен разбирать такой ПСЖ
1bear
1bear
26 сентября в 20:23
посмотрим - верю в победу ПСЖ !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
26 сентября в 20:17
Классно...Хорошо...
КЭТиК
КЭТиК
26 сентября в 19:20
Месси уже игрок второго состава.
shlomo
shlomo
26 сентября в 19:15
Ну все пора Мессенышу показывать класс
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 19:09
Это не поможет))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
26 сентября в 19:04
Обида кончилась?
Cat01
Cat01
26 сентября в 19:03
Это очень важно
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