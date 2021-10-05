В Италии протестируют новое правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) при участии футбольных лиг Италии намерена опробовать новые правила определения положения офсайда в официальных играх.
По мнению футбольных властей, нужно увеличить разрешенную VAR дистанцию между нападающим и защитником — нынешние условия дают преимущество обороне.
Сообщается, что новшество может быть протестировано в поединках национальных итальянских первенств среди молодежных команд уже совсем скоро.
Напомним, что с этого сезона в АПЛ тоже внесены изменения по определению положения «вне игры».
Поэтому в нашем чемпионате давно нет проблем с оффсайлами, левыми пенальти, игрой руками в штрафной и т.д.
Поэтому в нашем чемпионате давно нет проблем с оффсайлами, левыми пенальти, игрой руками в штрафной и т.д.
издевательство когда нап на одной линии и считают овсайд
издевательство когда нап на одной линии и считают овсайд
Желаю Вам интересного и позитивного общения на сайте.
Желаю Вам интересного и позитивного общения на сайте.