ГлавнаяНовостиТехнологии в футболеИталия. Серия А 2021/2022

В Италии протестируют новое правило определения офсайда

вчера, 23:57

Международная федерация футбола (ФИФА) при участии футбольных лиг Италии намерена опробовать новые правила определения положения офсайда в официальных играх.

По мнению футбольных властей, нужно увеличить разрешенную VAR дистанцию между нападающим и защитником — нынешние условия дают преимущество обороне.

Сообщается, что новшество может быть протестировано в поединках национальных итальянских первенств среди молодежных команд уже совсем скоро.

Напомним, что с этого сезона в АПЛ тоже внесены изменения по определению положения «вне игры».

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Перевод с football-italia.net Фото: twitter ФИФА
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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:04
Пусть новшествами занимаются родоначальники футбола, а англичане известны как консервантивная нация и поэтому не должно проканать такое пожелание. Да и зачем создавать лишние споры из-за этого, их так много бывает в течение футбольного матча. Легче отменить ВАР.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:43
Скоро от первоначального соккера ничего не останется)))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 07:25
😁вечно эти загнивающие Европейцы отстают в развитии. В РПЛ давно действуют правила: "Против Зенита не свисти!"
Поэтому в нашем чемпионате давно нет проблем с оффсайлами, левыми пенальти, игрой руками в штрафной и т.д.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:24
Тут трудно придумать что-то новое.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:28
Пускай попробуют может что-нибудь получится.
4RT
4RT
сегодня в 05:06
Да вообще отмените и руками пусть забивают
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:30
🌳 счастье и надежда.
1bear
1bear
сегодня в 03:24
если дать нападению больше возможностей - будет интересней и зрелищней игра
Правдолюб 58
Правдолюб 58
сегодня в 02:49
Согласен полностью!!!
издевательство когда нап на одной линии и считают овсайд
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:35
Могли бы поподробнее объяснить , что это за новшество.
David Young
David Young ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 00:08
Одобрено.

Желаю Вам интересного и позитивного общения на сайте.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:05
Просто у судей на ВАРе надо поотбирать лекало и выдать прямые линейки))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:01
Уже не знают что придумать,пусть будет как есть!
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