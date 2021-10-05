В Италии протестируют новое правило определения офсайда

1633467461

вчера, 23:57

Международная федерация футбола ( ФИФА ) при участии футбольных лиг Италии намерена опробовать новые правила определения положения офсайда в официальных играх.

По мнению футбольных властей, нужно увеличить разрешенную VAR дистанцию между нападающим и защитником — нынешние условия дают преимущество обороне.

Сообщается, что новшество может быть протестировано в поединках национальных итальянских первенств среди молодежных команд уже совсем скоро.