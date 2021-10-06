Колыванов: «Возможно, Миранчуку стоит уйти из „Аталанты“»

Бывший игрок «Фоджи» и «Болоньи» поделился мнением о выступлениях полузащитника в составе «Аталанты».

Он уже больше года в команде, а выходы в основном составе за «Аталанту» можно пересчитать по пальцам. Когда ты постоянно не появляешься с первых минут в таком интенсивном чемпионате, как Серия А, нельзя физически выглядеть на 100%. А дальше эти проблемы только развиваются.

Видно, что главный тренер не видит в нём на данный момент игрока основного состава. Видимо, в «Аталанте» думали, что он будет набирать форму параллельно с привыканием к новой стране, но так у нас не происходит. Алексей пока не может играть на таких скоростях, которые от него требуют.

Так долго продолжаться не может. Если впереди перспективы выхода на 15-20 минут, то, возможно, стоит подумать о смене места. Миранчук в самом расцвете сил. Может, стоит поехать в аренду в другой клуб Италии чуть ниже уровнем.