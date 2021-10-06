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Колыванов: «Возможно, Миранчуку стоит уйти из „Аталанты“»

06 октября 2021, 18:43

Бывший игрок «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением о выступлениях полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты».

Он уже больше года в команде, а выходы в основном составе за «Аталанту» можно пересчитать по пальцам. Когда ты постоянно не появляешься с первых минут в таком интенсивном чемпионате, как Серия А, нельзя физически выглядеть на 100%. А дальше эти проблемы только развиваются.

Видно, что главный тренер не видит в нём на данный момент игрока основного состава. Видимо, в «Аталанте» думали, что он будет набирать форму параллельно с привыканием к новой стране, но так у нас не происходит. Алексей пока не может играть на таких скоростях, которые от него требуют.

Так долго продолжаться не может. Если впереди перспективы выхода на 15-20 минут, то, возможно, стоит подумать о смене места. Миранчук в самом расцвете сил. Может, стоит поехать в аренду в другой клуб Италии чуть ниже уровнем.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:24
чему быть, того не миновать
протон
протон
вчера в 01:43
Объективно, нужно уезжать, в Аталанте ловить нечего.
как и обычно
Наши футболёры хотят играть в топ клубе
Хотя уровень нижнесреднего клуба не вывозят
Уедут, немножко поиграют, большую часть посидят на лавке и домой - вот весь смысл их карьеры в Европе
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 19:41
Тогда уж назад, в родную РФПЛ.
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 19:19
КУда? Кто его возьмёт?? На каких условиях???
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 октября в 18:46
И этот тут
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