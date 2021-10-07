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Кьеллини: «Гордимся своей затяжной беспроигрышной серией»

вчера, 08:27
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини отреагировал на поражение от команды Испании.

Сожалеем о том, что проиграли здесь (в Милане), но все же гордимся своей затяжной беспроигрышной серией. В некоторых компонентах игры, надо признать, соперники сильнее нас, так что необходимо проявлять терпение и биться на поле. Нам это удалось на Евро, но не в этом матче.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:46
Прошло более двух лет с тех пор, как другая страна смогла обыграть сборную Италии. Наконец, это произошло 6 октября 2021 года, когда Испания обыграла Италию в Милане в полуфинальной игре Лиги наций УЕФА со счетом 1:2.
Что касается футбольных рекордов, рекордная беспроигрышная серия итальянцев из 37 матчей остается выдающимся достижением.
Забег Италии завершился на 37 матчах. Прошло более двух лет с момента его последнего поражения(до матча с Испанией): поражение от Португалии со счетом 1:0, 10 сентября 2018 года. В серию вошли все матчи сборной, всех официальных соревнований, включая товарищеские матчи.
Главный тренер Роберто Манчини возглавил мужскую команду в мае 2018 года сразу после того, как Италия не прошла отбор на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. После этого Манчини привел "свою Италию" к мировому рекорду по количеству матчей подряд без поражений, за этот период у них 93 гола, 12 пропущенных, до поражения от Испании. Потрясающе!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:41
Надо начинать новую серию!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:33
К сожалению сказка закончилась.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:53
Это должно было случится
sbk
sbk
вчера в 08:42
Сборные по-прежнему недоступны, а игры уже завтра. Через тернии к звездам?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:28
Всему приходит конец...
ОПС
ОПС
вчера в 08:28
Не всегда же выигрывать.
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