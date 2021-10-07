Кьеллини: «Гордимся своей затяжной беспроигрышной серией»

Защитник сборной Италии отреагировал на поражение от команды Испании.

Сожалеем о том, что проиграли здесь (в Милане), но все же гордимся своей затяжной беспроигрышной серией. В некоторых компонентах игры, надо признать, соперники сильнее нас, так что необходимо проявлять терпение и биться на поле. Нам это удалось на Евро, но не в этом матче.