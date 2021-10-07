Кьеллини: «Гордимся своей затяжной беспроигрышной серией»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини отреагировал на поражение от команды Испании.
Сожалеем о том, что проиграли здесь (в Милане), но все же гордимся своей затяжной беспроигрышной серией. В некоторых компонентах игры, надо признать, соперники сильнее нас, так что необходимо проявлять терпение и биться на поле. Нам это удалось на Евро, но не в этом матче.
Что касается футбольных рекордов, рекордная беспроигрышная серия итальянцев из 37 матчей остается выдающимся достижением.
Забег Италии завершился на 37 матчах. Прошло более двух лет с момента его последнего поражения(до матча с Испанией): поражение от Португалии со счетом 1:0, 10 сентября 2018 года. В серию вошли все матчи сборной, всех официальных соревнований, включая товарищеские матчи.
Главный тренер Роберто Манчини возглавил мужскую команду в мае 2018 года сразу после того, как Италия не прошла отбор на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. После этого Манчини привел "свою Италию" к мировому рекорду по количеству матчей подряд без поражений, за этот период у них 93 гола, 12 пропущенных, до поражения от Испании. Потрясающе!
Что касается футбольных рекордов, рекордная беспроигрышная серия итальянцев из 37 матчей остается выдающимся достижением.
Забег Италии завершился на 37 матчах. Прошло более двух лет с момента его последнего поражения(до матча с Испанией): поражение от Португалии со счетом 1:0, 10 сентября 2018 года. В серию вошли все матчи сборной, всех официальных соревнований, включая товарищеские матчи.
Главный тренер Роберто Манчини возглавил мужскую команду в мае 2018 года сразу после того, как Италия не прошла отбор на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. После этого Манчини привел "свою Италию" к мировому рекорду по количеству матчей подряд без поражений, за этот период у них 93 гола, 12 пропущенных, до поражения от Испании. Потрясающе!