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Понсе: «Операция прошла успешно»

вчера, 09:44

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе, получивший травму в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2), рассказал о своем состоянии.

Недавно Понсе перенес операцию на мениске. Сроки восстановления составят три месяца.

Хотел вам сказать, что операция прошла успешно. Благодаря любви моей семьи и вашей я вернусь сильнее.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:08
Скорейшего возвращения, Танк!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:42
Поправляйся и на поле!
makkie
makkie
вчера в 11:29
Скорейшего выздоровления Понсе!

Только разыгрался и забивать стал - и на тебе, травма.
Аналогично и у Промеса, которого Спартак потерял на 3 недели.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:06
Скорейшего восстановления.
112910415
112910415
вчера в 10:09
поправляйся, много работы впереди !
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:02
Здоровья и выздоровления!
drug01
drug01
вчера в 09:51
Здоровья ждём на поле
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:50
Скорейшего выздоравления.
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