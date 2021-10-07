Понсе: «Операция прошла успешно»

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе, получивший травму в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2), рассказал о своем состоянии.
Недавно Понсе перенес операцию на мениске. Сроки восстановления составят три месяца.
Хотел вам сказать, что операция прошла успешно. Благодаря любви моей семьи и вашей я вернусь сильнее.
Только разыгрался и забивать стал - и на тебе, травма.
Аналогично и у Промеса, которого Спартак потерял на 3 недели.
Только разыгрался и забивать стал - и на тебе, травма.
Аналогично и у Промеса, которого Спартак потерял на 3 недели.