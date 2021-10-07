Понсе: «Операция прошла успешно»

1633589047

вчера, 09:44

Нападающий «Спартака» , получивший травму в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2), рассказал о своем состоянии.

Недавно Понсе перенес операцию на мениске. Сроки восстановления составят три месяца.