Тилеманс: «Лукаку — очень хороший нападающий» .

Полузащитник сборной Бельгии похвалил своего партнера по команде перед матчем против Франции.

Можно ли сказать, что Лукаку — один из лучших нападающих в мире? Ромелу очень хороший нападающий. Думаю, что его игра говорит сама за себя. Считая его голы, можно легко сбиться со счета. Но лучше не перехваливать его накануне важного матча.