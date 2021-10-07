Тилеманс: «Лукаку — очень хороший нападающий» .

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс похвалил своего партнера по команде Ромелу Лукаку перед матчем против Франции.
Можно ли сказать, что Лукаку — один из лучших нападающих в мире? Ромелу очень хороший нападающий. Думаю, что его игра говорит сама за себя. Считая его голы, можно легко сбиться со счета. Но лучше не перехваливать его накануне важного матча.
https://www.youtube.com/watch?v=HbQB60oiJs8
Лукаку, - машина по вколачиванию мячей в ворота соперника !!!
Готовность машины к сегодняшнему матчу с Францией !!!)
Лукаку, - машина по вколачиванию мячей в ворота соперника !!!
Готовность машины к сегодняшнему матчу с Францией !!!)