ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Наций 2020/2021

Тилеманс: «Лукаку — очень хороший нападающий»

вчера, 10:31
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия2 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс похвалил своего партнера по команде Ромелу Лукаку перед матчем против Франции.

Можно ли сказать, что Лукаку — один из лучших нападающих в мире? Ромелу очень хороший нападающий. Думаю, что его игра говорит сама за себя. Считая его голы, можно легко сбиться со счета. Но лучше не перехваливать его накануне важного матча.

Все новости
Монтелла: «Возвращение в сборную Италии — навязчивая идея Балотелли»
Сегодня, 11:57 Комментарии5
Мартинес: «Во втором тайме мы думали о финале, а не об игре»
Сегодня, 00:34 Комментарии19
Тюрам: «Не понимаю людей, которые освистывают Доннарумму»
Вчера, 22:47 Комментарии3
Оуэн отреагировал на приобретение «Ньюкасла» саудовскими инвесторами
Вчера, 22:22 Комментарии8
Рэмзи: «В сборной Уэльса умеют выжать из меня максимум»
Вчера, 21:37 Комментарии2
Тренер сборной Словакии: «Россия при Карпине играет не так, как раньше»
Вчера, 20:54 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:06
Рукаку: перед встречей с Бельгией нужно было завестись. Решил играть ради Орзул.
Величайший_Князь
Величайший_Князь
вчера в 13:46
Его девиз, - "Бей своих, что бы чужие боялись." Аха-ха)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:10
Тилеманс: «Лукаку — очень хороший нападающий» .
Лукаку, - машина по вколачиванию мячей в ворота соперника !!!
Готовность машины к сегодняшнему матчу с Францией !!!)
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:55
Был бы плохим нападающим не стоил бы сто лимонов евро и в Челси не играл бы.
6qr4d5bf7ceu
6qr4d5bf7ceu
вчера в 11:07
Только во всех решающих матчах с сильными соперниками его не видно и не слышно
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:38
Лукаку человек гол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:32
С этим не поспоришь...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100