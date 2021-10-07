Кьеза: «Ударом стало удаление в нашей команде»

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал поражение от команды Испании.
Мы проиграли после такой длительной серии, установив новый мировой рекорд. Рано или поздно поражение должно было случиться и, к сожалению, произошло сейчас.
В этом большая заслуга сборной Испании. Даже пока играли 11 на 11, она ставила перед нами сложнейшие задачи. Ударом стало удаление в нашей команде.
Знаешь, что висишь на желтой, играй аккуратней. Опыт-то конский. Хочешь играть неаккуратно - изначально не нарывайся на нелепые желтые.
Знаешь, что висишь на желтой, играй аккуратней. Опыт-то конский. Хочешь играть неаккуратно - изначально не нарывайся на нелепые желтые.
Вчера после игры по RAI-1 послушал интервью Манчини. Тоже он ни слова не сказал в сторону карася, а вот про Бонуччи он наоборот сказал, что повёл себя безответственно.
Вчера после игры по RAI-1 послушал интервью Манчини. Тоже он ни слова не сказал в сторону карася, а вот про Бонуччи он наоборот сказал, что повёл себя безответственно.
Матчи отборочных этапов Чемпионата Мира и Чемпионата Европы не участвуют в конкурсе, только финальные части обоих турниров.
Матчи отборочных этапов Чемпионата Мира и Чемпионата Европы не участвуют в конкурсе, только финальные части обоих турниров.