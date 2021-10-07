Кьеза: «Ударом стало удаление в нашей команде»

Нападающий сборной Италии прокомментировал поражение от команды Испании.

Мы проиграли после такой длительной серии, установив новый мировой рекорд. Рано или поздно поражение должно было случиться и, к сожалению, произошло сейчас.

В этом большая заслуга сборной Испании. Даже пока играли 11 на 11, она ставила перед нами сложнейшие задачи. Ударом стало удаление в нашей команде.