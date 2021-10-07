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Кьеза: «Ударом стало удаление в нашей команде»

вчера, 08:56
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал поражение от команды Испании.

Мы проиграли после такой длительной серии, установив новый мировой рекорд. Рано или поздно поражение должно было случиться и, к сожалению, произошло сейчас.

В этом большая заслуга сборной Испании. Даже пока играли 11 на 11, она ставила перед нами сложнейшие задачи. Ударом стало удаление в нашей команде.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:11
теперь ждём ответочку итальянских судей для нашей сборной или командам в еврокубках вот так Карасёв поднас....л нашим своей принципиальностью карьеру строит судейка ещё тот
протон
протон
вчера в 15:16
Бессмысленное заявление. Половина судей дадут за такие споры, половина не дадут. Но локоть-то потом был однозначным. И если бы карточки прилетели в обратном порядке, то еще как-то можно было порассуждать. А так...
Знаешь, что висишь на желтой, играй аккуратней. Опыт-то конский. Хочешь играть неаккуратно - изначально не нарывайся на нелепые желтые.
протон
протон
вчера в 15:15
Самое интересное, что даже прочитав с утра итальянскую прессу (Gazzetta dello sport e Corriere dello sport) - я не увидел никакого негатива в сторону Карасёва. По удалению Бонуччи лишь говорят, что первую ЖК можно было не дававть, но по второй ни у кого вопрпсов нет.
Вчера после игры по RAI-1 послушал интервью Манчини. Тоже он ни слова не сказал в сторону карася, а вот про Бонуччи он наоборот сказал, что повёл себя безответственно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:37
Удаление конечно подвело
112910415
112910415
вчера в 10:14
издержки стиля
Gahi
Gahi
вчера в 09:58
Но в меньшинстве вы смогли забить гол с подачи Кьеза гол забил Пеллегрини, молодцы. Такую беспроигрышную серию повторить будет сложно. Удачи
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
вчера в 09:37
Здравствуйте.

Матчи отборочных этапов Чемпионата Мира и Чемпионата Европы не участвуют в конкурсе, только финальные части обоих турниров.
shlomo
shlomo
вчера в 09:09
Все серии когда то все равно заканчиваются...
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