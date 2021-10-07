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Мартинес: «Сборная Франции стала сильнее после ЧМ-18»

вчера, 11:53
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия2 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес порассуждал о предстоящем матче против команды Франции.

Стали ли мы сильнее, чем три года назад? Мне хотелось бы в это верить. В сборную пришли новые лица, из которых я мог выбирать состав на этот турнир. Нам выпала возможность подольше поиграть вместе. Синхронизация стала лучше. Игроки лучше понимают друг друга.

Франция тоже стала сильнее после ЧМ-2018. У них много хороших молодых игроков, в сборную вернулся Бензема. Мбаппе тоже добился прогресса за эти три года.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 15:37
Спасибо за поправку!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:35
Все матчи финала четырёх проходят в Италии.
Triem
Triem
вчера в 14:21
Посмотрим собственно на ЧМ в Катаре
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:54
Вопрос на счёт силы Франции в 2018 и сейчас весьма спорный. Но не сомневаюсь, что в сегодняшнем полуфинале ЛН, фаворитом будет именно Франция, несмотря на то, что матч состоится в Бельгии. Как и вчера у Испании, у Франции будет огромное желание хоть как то реабилитироваться за провал на недавнем Евро. У Франции по-прежнему самый звёздный состав в Европе. И хотя некоторые из них не совсем удачно начали новый сезон (Гризманн, Мбаппе), сомневаться не приходится, что в сборной эта звёздная банда хочет показать свой лучший футбол. В великолепной форме пребывают Бензема и Погба и это, возможно, станет главным залогом успеха французов. В конце концов, на кону стоит финал ЛН, нового турнира, набирающего постепенно популярность и стать вторым его победителем уже достаточно престижно. Ну а у Дешама есть хороший шанс щёлкнуть по носу всем его многочисленным критикам и спокойно продолжать готовить команду к отбору на ЧМ в случае победы. Прогноз - победа Франции в один мяч.
uzrygjzfvw33
uzrygjzfvw33
вчера в 13:41
Весьма спорное утверждение
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:08
Ну Бельгийцы тоже не слабые (за исключением возрастных защитников)....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:04
Игра всё покажет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:00
Может и сильнее,но Бельгии пролетит!
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