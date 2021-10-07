Мартинес: «Сборная Франции стала сильнее после ЧМ-18»

Главный тренер сборной Бельгии порассуждал о предстоящем матче против команды Франции.

Стали ли мы сильнее, чем три года назад? Мне хотелось бы в это верить. В сборную пришли новые лица, из которых я мог выбирать состав на этот турнир. Нам выпала возможность подольше поиграть вместе. Синхронизация стала лучше. Игроки лучше понимают друг друга.