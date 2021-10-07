Тренер сборной Словакии: «Россия при Карпине играет не так, как раньше»

Главный тренер сборной Словакии ответил на вопросы перед матчем отбора ЧМ -2022 против России.

В чем отличие сборной Карпина от команды Черчесова? Каждый тренер пытается внедрить свои идеи. При Карпине пока был один сбор, моя оценка – сборная России в сентябре сыграла так, как должна была сыграть. Играет ваша команда в данный момент по-другому, не так, как с нами ранее. Это обусловлено игроками, которые сейчас вызваны в сборную.

Сборной России не помогут Дзюба и Головин? У сборной России есть достаточно широкий подбор футболистов, чтобы заменить этих игроков. Знаю о проблемах вашей сборной с фланговыми защитниками, но у нас тоже выпал важный фланговый игрок – Роберт Мак. Будем стараться справиться с этой ситуацией.

Станет ли отсутствие Дзюбы и Головина преимуществом сборной Словакии? Против нас играет то, что у России положение в таблице лучше. Нам надо выигрывать, чтобы сохранить шансы на ЧМ . Можно говорить что угодно о ключевых игроках, но Хорватия к нам не так давно приехала без Модрича и победила.

Определился ли с составом на игру? Пока определился только с вратарем, но приблизительно состав на завтра знаю. Нужно сегодня провести тренировку, чтобы понимать точно.

Состояние газона на арене в Казани? Слышал, что с ним были проблемы. Но сейчас посмотрел на поле – оно вполне добротное, в хорошем состоянии.