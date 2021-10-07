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Тренер сборной Словакии: «Россия при Карпине играет не так, как раньше»

вчера, 20:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СловакияСловакия21:45 Не начался

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович ответил на вопросы перед матчем отбора ЧМ-2022 против России.

В чем отличие сборной Карпина от команды Черчесова? Каждый тренер пытается внедрить свои идеи. При Карпине пока был один сбор, моя оценка – сборная России в сентябре сыграла так, как должна была сыграть. Играет ваша команда в данный момент по-другому, не так, как с нами ранее. Это обусловлено игроками, которые сейчас вызваны в сборную.

Сборной России не помогут Дзюба и Головин? У сборной России есть достаточно широкий подбор футболистов, чтобы заменить этих игроков. Знаю о проблемах вашей сборной с фланговыми защитниками, но у нас тоже выпал важный фланговый игрок – Роберт Мак. Будем стараться справиться с этой ситуацией.

Станет ли отсутствие Дзюбы и Головина преимуществом сборной Словакии? Против нас играет то, что у России положение в таблице лучше. Нам надо выигрывать, чтобы сохранить шансы на ЧМ. Можно говорить что угодно о ключевых игроках, но Хорватия к нам не так давно приехала без Модрича и победила.

Определился ли с составом на игру? Пока определился только с вратарем, но приблизительно состав на завтра знаю. Нужно сегодня провести тренировку, чтобы понимать точно.

Состояние газона на арене в Казани? Слышал, что с ним были проблемы. Но сейчас посмотрел на поле – оно вполне добротное, в хорошем состоянии.

Ранее сильные стороны сборной Словакии отметил Валерий Карпин.

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протон
протон
сегодня в 05:06
Валерий Карпин провёл стартовый отрезок в сборной России. С точки зрения результата всё сложилось относительно успешно — команда набрала семь очков из девяти возможных и сохранила одно из лидирующих мест в таблице.

Зато с точки зрения качества футбола в этом микроцикле всё было очень скромно, а отрезками — совсем грустно. И пока нет ни единого повода говорить о преображении команды. Рассказываем, что пытался внедрить Карпин и почему заявленные обещания о смелом футболе пока не претворились в жизнь.
Прессинг, пожалуй, стал главным всеобщим впечатлением от игры сборной России в этих трёх матчах. О нём говорят на каждом углу, и даже президент РФС Александр Дюков, выйдя к журналистам после Мальты, в первую очередь выделил его
Поэтому перед следующими микроциклами Карпин должен всё проанализировать и сделать так, чтобы команда, наоборот, прибавляла — и физически, и тактически.
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель ответ Caliostro (раскрыть)
сегодня в 00:20
В чем проблема Россия все лишь 1/6 суши, места еще достаточно, уезжайте если здесь все так плохо....
trimetil
trimetil ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:45
Они сами сыграли вничью и с Мальтой, и с Кипром.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:18
Завтра и все увидем . Помогут или не помогут дзюбы и иже с ними...)
Caliostro
Caliostro
вчера в 21:03
Что за чушь!!!! Тренер сборной Словакии такого вообще не говорил......не помогут дзюба, головин, что за чушь!
статью соловьев написал? Ужас!
В этом вся наша страна - одно Вранье!
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:59, ред.
Даже не смог подобрать слов о качестве игры нашей сборной против могучих Мальты и Кипра! Видимо, был под колоссальным впечатлением от увиденного!
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