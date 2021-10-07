Месси — о переходе в ПСЖ: «Я не ошибся»

Форвард ПСЖ Лионель Месси попал на обложку известного французского издания France Football.
Цитата на первой полосе гласит:
Я не ошибся.
La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d'Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d'Or nominations— France Football (@francefootball) October 6, 2021
⚽️✨#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB
Разговоров было много, но в итоге выбора не было, только Лига 1, только ПСЖ.
Предполагаю что если бы был выбор МС, Гвардиола, то Месси выбрал бы играть под руководством Гвардиолы, под руководством которого он играл, выигрывал.
Но Гвардиола изменил своё решение, после того как будто бы он хотел, чтобы Месси играл за МС, всё оказалось как будто, и не более...
Из двух вариантов Месси и Роналду, у Роналду вариант лучший, играть в Лиге 1, и играть в АПЛ, это существенная разница для игроков такого "высокого" уровня.
Так что выбора не было, выбрал единственный возможный вариант...
Кстати, не так уж и плох вариант в той ситуации, в которой оказался Месси, тем более для игрока в возрасте 34-х лет...
Разговоров было много, но в итоге выбора не было, только Лига 1, только ПСЖ.
Предполагаю что если бы был выбор МС, Гвардиола, то Месси выбрал бы играть под руководством Гвардиолы, под руководством которого он играл, выигрывал.
Но Гвардиола изменил своё решение, после того как будто бы он хотел, чтобы Месси играл за МС, всё оказалось как будто, и не более...
Из двух вариантов Месси и Роналду, у Роналду вариант лучший, играть в Лиге 1, и играть в АПЛ, это существенная разница для игроков такого "высокого" уровня.
Так что выбора не было, выбрал единственный возможный вариант...
Кстати, не так уж и плох вариант в той ситуации, в которой оказался Месси, тем более для игрока в возрасте 34-х лет...