ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Месси — о переходе в ПСЖ: «Я не ошибся»

вчера, 12:17

Форвард ПСЖ Лионель Месси попал на обложку известного французского издания France Football.

Цитата на первой полосе гласит:

Я не ошибся.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:47
это мы еще посмотрим
League1
League1 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
вчера в 17:42
Чего он там дал барсе? Барса из-за его жадности стала банкротом!
League1
League1 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
вчера в 17:40
Барса за его никомуненужные майки ещё несколько лет расплачиваться будет.
Agamaga........
Agamaga........ ответ кристина бораз (раскрыть)
вчера в 17:34
Кто на что учился!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 17:17
в чем? они на майках и спонсоров такие баблища поднимят, Месси и играть не надо))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 17:16
да любой из Вас комментирующий этот момент, на месте Месси, ушел бы туда где он нужен, да деньги тоже не помешают, он Барсе отдал все, за его лечение, за то что Барса стала Барсой из за Месси, в 34 года можно подумать и о себе, уверен и в 28 ему делали предложения лучше чем в Барсе, он оставался в Барсе, тут его пнули, и он сразу враг)))
кристина бораз
кристина бораз
вчера в 15:26
Конечно не ошибся,все пашут как негры а меся ходит по полю или на скамейке сидит а загребает больше всех денег
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:06
"Я-то не ошибся.."
протон
протон
вчера в 14:50
с количеством нулей в зарплатной ведомости - да, не ошибся )
Тут странно говорить об ошибке. У Месси не было выбора. Он был без клуба, остаться в Барсе не получилось, из конкретных предложений был только ПСЖ.
протон
протон
вчера в 14:50
Судя по результатам Барсы в текущем сезоне, ошибся явно не Месси
112910415
112910415
вчера в 14:50
надо наблюдать дальше, чтоб получился аргументированный ответ на вопрос
311
311
вчера в 14:34
    zooveterinar
    zooveterinar ответ ЮЗИК (раскрыть)
    вчера в 13:51
    Померк талисман,чистить пора!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 13:50
    Хозяева и спонсоры богатые,хорошие бабки платят,как тут ошибиться??!!!Это идиотом надо быть ,упустить такой момент!!!Он не ошибся,псж может и обшибся!!!
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 13:46
    Выбора особо и не было. Или ПСЖ или МС. Но МС выбыл из гонки, потратившись на Грилиша 100 млн.
    Величайший_Князь
    Величайший_Князь
    вчера в 13:39
    Ещё бы? У гномов нюх на золото. Аха-ха)
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 13:37
    Удачи Лео в ПСЖ!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:26
    Конечно не ошибся и доволен, высосал всё, что можно Барсу а теперь пришёл сел на иждевение шейхов.
    dok66
    dok66
    вчера в 13:13
    А что он еще может сказать . Контракт хороший , играть и не напрягаться - что еще нужно сейчас .
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 12:59, ред.
    Сложно ошибиться когда был один вариант...

    Разговоров было много, но в итоге выбора не было, только Лига 1, только ПСЖ.
    Предполагаю что если бы был выбор МС, Гвардиола, то Месси выбрал бы играть под руководством Гвардиолы, под руководством которого он играл, выигрывал.
    Но Гвардиола изменил своё решение, после того как будто бы он хотел, чтобы Месси играл за МС, всё оказалось как будто, и не более...

    Из двух вариантов Месси и Роналду, у Роналду вариант лучший, играть в Лиге 1, и играть в АПЛ, это существенная разница для игроков такого "высокого" уровня.

    Так что выбора не было, выбрал единственный возможный вариант...
    Кстати, не так уж и плох вариант в той ситуации, в которой оказался Месси, тем более для игрока в возрасте 34-х лет...
    Nazi
    Nazi
    вчера в 12:53
    Ошибся Париж..
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:47
    Вот он талисман Барсы
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 12:45
    Тяжело признавать свои ошибки.
    qvxv7pnm6hb4
    qvxv7pnm6hb4
    вчера в 12:27
    По баблу точно нет
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:24, ред.
    Глупо бы было думать обратное !!! 💰 🏦 💲 💰 🏦 💲
    Обеспечил всю семью на долгие долгие годы !!!)
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