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Рэмзи: «В сборной Уэльса умеют выжать из меня максимум»

вчера, 21:37

Полузащитник сборной Уэльса и туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи сравнил подходы к тренировкам в национальной команде и клубе:

Философия и методы тренировок здесь и в моем клубе различаются. Здесь много людей, которые заботятся обо мне на протяжении многих лет. В сборной Уэльса умеют выжать из меня максимум. Они знают, как сделать так, чтобы я сыграл побольше матчей подряд. В клубе всё по-другому. Для меня большая честь быть капитаном сборной Уэльса. Горжусь!

Ранее сообщалось, что Рэмзи может вернуться в АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:55
По мне так игрок очень высокого потенциала, но он невероятно травматичен, это помешало ему раскрыться, а из Юве ему пора на выход на пару с Маккени.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:55
Так и должно быть,этож сборная!
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