Рэмзи: «В сборной Уэльса умеют выжать из меня максимум»

Полузащитник сборной Уэльса и туринского «Ювентуса» сравнил подходы к тренировкам в национальной команде и клубе:

Философия и методы тренировок здесь и в моем клубе различаются. Здесь много людей, которые заботятся обо мне на протяжении многих лет. В сборной Уэльса умеют выжать из меня максимум. Они знают, как сделать так, чтобы я сыграл побольше матчей подряд. В клубе всё по-другому. Для меня большая честь быть капитаном сборной Уэльса. Горжусь!