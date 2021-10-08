Суарес и Хименес получили травмы в матче против Колумбии

Сразу два игрока «Атлетико» получили травмы в составе сборной Уругвая в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Колумбии (0:0).
Перед перерывом Луис Суарес столкнулся коленом с защитником колумбийцев Йерри Миной. На колене форварда была кровь, а на второй тайм Суарес уже не вышел. На 59-й минуте встречи Хосе Хименес упал на газон и не смог продолжить игру. Скорее всего, у защитника мышечная травма. Теперь футболистам «Атлетико» предстоит пройти медобследование, которое определит характер их травм.
Перед перерывом на матчи сборных травму получил ещё один игрок «Атлетико».