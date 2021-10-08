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Суарес и Хименес получили травмы в матче против Колумбии

вчера, 10:18
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 0Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Сразу два игрока «Атлетико» получили травмы в составе сборной Уругвая в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Колумбии (0:0).

Перед перерывом Луис Суарес столкнулся коленом с защитником колумбийцев Йерри Миной. На колене форварда была кровь, а на второй тайм Суарес уже не вышел. На 59-й минуте встречи Хосе Хименес упал на газон и не смог продолжить игру. Скорее всего, у защитника мышечная травма. Теперь футболистам «Атлетико» предстоит пройти медобследование, которое определит характер их травм.

Перед перерывом на матчи сборных травму получил ещё один игрок «Атлетико».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 11:07
Сборной в ближайшем матче они уже не помогут.
ОПС
ОПС
вчера в 11:07
Это очень плохо.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:25
Жаль если Суареса надолго потеряли
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