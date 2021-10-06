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Каземиро не сыграет в ближайших матчах сборной из-за проблем с зубами

06 октября 2021, 14:37

Хавбек «Реала» Каземиро не поможет сборной Бразилии в октябрьских поединках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Пресс-служба национальной сборной сообщает, что у 29-летнего футболиста воспалился зуб мудрости. Врачи рекомендовали полузащитнику обойтись без нагрузок 5 дней.

Отмечается, что вместо игрока «Реала» в сборную вызван полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис.

Бразилия 8 октября встретится с Венесуэлой, у которой недавно сменился главный тренер, 11 октября сыграет с Колумбией, а 15 октября сразится с Уругваем.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 21:13
Мудёр Каземиро 😄😁😆
Ironigor
Ironigor
06 октября в 17:38
Каземиро не сыграет в ближайших матчах сборной из-за проблем с зубами .
Рудимент , который может создать большие проблемы !
Скорейшего выздоровления тебе.
Борислaв
Борислaв
06 октября в 16:55
Нужно решать эти проблемы...
протон
протон
06 октября в 15:20
Каземиро здоровья конечно, но это хорошая новость. Осталось набрать форму, в этом сезоне пока не впечатляет.
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
06 октября в 14:54
Суарес бы не смог без зубов)))
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
06 октября в 14:54
Болят наверное)))
Caniggia
Caniggia
06 октября в 14:52
Более чем странная причина при современном развитии стоматологии! В конце концов, играть то можно вообще без зубов!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 октября в 14:38
А зубы то как мешают играть.
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