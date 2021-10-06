Каземиро не сыграет в ближайших матчах сборной из-за проблем с зубами .

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06 октября 2021, 14:37

Хавбек «Реала» Каземиро не поможет сборной Бразилии в октябрьских поединках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Пресс-служба национальной сборной сообщает, что у 29-летнего футболиста воспалился зуб мудрости. Врачи рекомендовали полузащитнику обойтись без нагрузок 5 дней.

Отмечается, что вместо игрока «Реала» в сборную вызван полузащитник «Астон Виллы» .

Бразилия 8 октября встретится с Венесуэлой, у которой недавно сменился главный тренер, 11 октября сыграет с Колумбией, а 15 октября сразится с Уругваем.