В сборной России подтвердили, что Головин не сыграет в октябрьских матчах .

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022. Эту информацию подтвердила пресс-служба национальной команды.
В понедельник, 4 октября, Александр Головин прошёл в клубе МРТ-обследование, которое подтвердило травму мышцы бедра.
Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели. Таким образом полузащитник «Монако» не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной России — в Казани со Словакией (8 октября) и в Мариборе со Словенией (11 октября).
Я даже не знаю как будет выглядеть состав сборной, после стольких потерь . А ведь предстоят самые ответственные матчи от которых зависит попадание нашей сборной на чемпионат мира . В очень тяжёлое положении попал главный тренер сборной Карпин. У него даже времени не было когда принимал сборную для ротации состава, а сейчас как только начал наигрывать новый состав в двух этих матчах, как пошли травмы основных игроков. Не позавидуешь положению Карпина . Так ещё и Фернандес отказался играть за сборную, именно по вине травмотичности , а ведь он играл ключевую роль в сборной. Теперь ещё и в созидании теряем ключевого игрока сборной Головина . И опять приходится набирать в сборную новых игроков и выпускать на ответственные игры не сыграную команду. Как и чем может обернуться все эти потери в игре сборной, но ожидания очень тревожные . Естественно остаётся надеяться на смекалку Карпина и самоотдачу новичков . В любом случае пожелаю только Удачи для нашей сборной !!! Всем Добра и конечно скорейшего выздоровления пацанам !!!
Я даже не знаю как будет выглядеть состав сборной, после стольких потерь . А ведь предстоят самые ответственные матчи от которых зависит попадание нашей сборной на чемпионат мира . В очень тяжёлое положении попал главный тренер сборной Карпин. У него даже времени не было когда принимал сборную для ротации состава, а сейчас как только начал наигрывать новый состав в двух этих матчах, как пошли травмы основных игроков. Не позавидуешь положению Карпина . Так ещё и Фернандес отказался играть за сборную, именно по вине травмотичности , а ведь он играл ключевую роль в сборной. Теперь ещё и в созидании теряем ключевого игрока сборной Головина . И опять приходится набирать в сборную новых игроков и выпускать на ответственные игры не сыграную команду. Как и чем может обернуться все эти потери в игре сборной, но ожидания очень тревожные . Естественно остаётся надеяться на смекалку Карпина и самоотдачу новичков . В любом случае пожелаю только Удачи для нашей сборной !!! Всем Добра и конечно скорейшего выздоровления пацанам !!!