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В сборной России подтвердили, что Головин не сыграет в октябрьских матчах

вчера, 15:19

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022. Эту информацию подтвердила пресс-служба национальной команды.

В понедельник, 4 октября, Александр Головин прошёл в клубе МРТ-обследование, которое подтвердило травму мышцы бедра.

Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели. Таким образом полузащитник «Монако» не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной России — в Казани со Словакией (8 октября) и в Мариборе со Словенией (11 октября).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:04
большая неприятность
Землянин
Землянин
сегодня в 06:20
Вся Надежда, что и для соперника новый состав сб. России тоже будет сюрпризом
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:53
Потеря потерь. Ещё и рукоблуда не будет)))
протон
протон
вчера в 21:01
вот это реально жаль(( 2 ключевых матча для нас предстоят
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:33
Не заметили потерю бойца
Cat01
Cat01
вчера в 17:15
Это было ясно давно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:12
Вся надежда на спартаковцев
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:43
В сборной России подтвердили, что Головин не сыграет в октябрьских матчах .
Я даже не знаю как будет выглядеть состав сборной, после стольких потерь . А ведь предстоят самые ответственные матчи от которых зависит попадание нашей сборной на чемпионат мира . В очень тяжёлое положении попал главный тренер сборной Карпин. У него даже времени не было когда принимал сборную для ротации состава, а сейчас как только начал наигрывать новый состав в двух этих матчах, как пошли травмы основных игроков. Не позавидуешь положению Карпина . Так ещё и Фернандес отказался играть за сборную, именно по вине травмотичности , а ведь он играл ключевую роль в сборной. Теперь ещё и в созидании теряем ключевого игрока сборной Головина . И опять приходится набирать в сборную новых игроков и выпускать на ответственные игры не сыграную команду. Как и чем может обернуться все эти потери в игре сборной, но ожидания очень тревожные . Естественно остаётся надеяться на смекалку Карпина и самоотдачу новичков . В любом случае пожелаю только Удачи для нашей сборной !!! Всем Добра и конечно скорейшего выздоровления пацанам !!!
Futurista
Futurista
вчера в 16:36, ред.
С такими слабыми мышцами бедра иди ка ты Сашка в шахматы играть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:51
Главный санитарный врач Попова сообщила, что все массовые мероприятия в стране ОТМЕНЕНЫ. Значит футбол снова без зрителей?
Mangur
Mangur
вчера в 15:50
Потеря. Довольно большая.
Islam0500
Islam0500
вчера в 15:39
Очень серьезная потеря. Головин, можно скачать, на данный момент единственный российский игрок, играющий на международном уровне.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:39
Это потеря в сборной... уже не первая... и не вторая... и не третья... и не четвёртая... Тревожно как то очень!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:29
Синдром Дзюбы его скосил.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:23
Это просто напасть какая то. Игроки выпадают один за одним.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:20
Ну как же так,Санёк?!
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