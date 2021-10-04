В сборной России подтвердили, что Головин не сыграет в октябрьских матчах .

Полузащитник «Монако» не сыграет за сборную России в предстоящих матчах отбора ЧМ -2022. Эту информацию подтвердила пресс-служба национальной команды.

В понедельник, 4 октября, Александр Головин прошёл в клубе МРТ -обследование, которое подтвердило травму мышцы бедра.

Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели. Таким образом полузащитник «Монако» не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной России — в Казани со Словакией (8 октября) и в Мариборе со Словенией (11 октября).