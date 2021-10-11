Бензема завоевал 26-й трофей в карьере

Нападающий Карим Бензема завоевал еще один трофей в своей карьере.
33-летний форвард впервые завоевал трофей со сборной Франции, победив в розыгрыше Лиги Наций. Этот титул стал 26-м его карьере.
Семь трофеев Бензема выиграл в составе «Лиона», а еще 18 – в составе «Реала».
Карим был признан лучшим игроком финального матча ЛН с Испанией.
Их также свели на нет два «великолепных финиша» от двух великих игроков: Килиан Мбаппе и Карим Бензема(особенно он) доказали, почему они среди лучших в мире. Для Бензема его потрясающий удар еще больше повысит его шансы на получение «Золотого мяча».
Унаи Симон еще раз показал, почему в этой сборной Испании он скорее полевой игрок, чем просто вратарь. Стоппер сделал серию ключевых перехватов и продемонстрировал свое обычное спокойствие с мячом у его ног, несмотря на попытки Карима Бензема и Килиана Мбаппе(но все-таки они забили).
На данный момент нет никого лучше, чем Карим Бензема(личное мнение), нападающий Реала показал, почему он заслуживает «Золотого мяча» этого года. Вскоре после того, как Испания вышла вперед, Бензема подобрал мяч слева за пределами штрафной, а затем изящным усилием пробил в верхний угол, чтобы сравнять счет. Гол! Какой удар, хотя Унаи Симон был близок чтобы сделать очередной сейв. Крученый мяч не так легко достать, Бензема хорошо ударил по мячу. Молодец, поздравляю с трофеем!
БЕНЗЕМА ЛУЧШИЙ СЕЙЧАС?
Мировой футбол сейчас наводнен выдающимися центральными нападающими. Роберт Левандовски, версия Криштиану Роналду 2021 года, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Ромелу Лукаку.
Но есть веские основания сказать, что сейчас Карим Бензема лучший из всех.
33-летний француз возглавляет таблицы как по результативности, так и по результативным передачам после восьми туров Ла Лиги, играя, пожалуй, лучший футбол в своей выдающейся карьере. А теперь он зажигает и для сборной Франции. Блестящий сравняющий счет удар Бензема в финале Лиги наций осветил его команду и напомнил о выдающемся качестве, которое он привносит в команду, которая должна стать фаворитом на победу в чемпионате мира через год с небольшим.
Человек из Реала всегда был отличным игроком в связке, он извлекал максимум из нападающего вокруг него. Но теперь он добавляет личные цифры к этому самоотверженному стилю игры. Он исключительный игрок и, кажется, становится все лучше и лучше с возрастом. Молодец!
Их также свели на нет два «великолепных финиша» от двух великих игроков: Килиан Мбаппе и Карим Бензема(особенно он) доказали, почему они среди лучших в мире. Для Бензема его потрясающий удар еще больше повысит его шансы на получение «Золотого мяча».
Унаи Симон еще раз показал, почему в этой сборной Испании он скорее полевой игрок, чем просто вратарь. Стоппер сделал серию ключевых перехватов и продемонстрировал свое обычное спокойствие с мячом у его ног, несмотря на попытки Карима Бензема и Килиана Мбаппе(но все-таки они забили).
На данный момент нет никого лучше, чем Карим Бензема(личное мнение), нападающий Реала показал, почему он заслуживает «Золотого мяча» этого года. Вскоре после того, как Испания вышла вперед, Бензема подобрал мяч слева за пределами штрафной, а затем изящным усилием пробил в верхний угол, чтобы сравнять счет. Гол! Какой удар, хотя Унаи Симон был близок чтобы сделать очередной сейв. Крученый мяч не так легко достать, Бензема хорошо ударил по мячу. Молодец, поздравляю с трофеем!
БЕНЗЕМА ЛУЧШИЙ СЕЙЧАС?
Мировой футбол сейчас наводнен выдающимися центральными нападающими. Роберт Левандовски, версия Криштиану Роналду 2021 года, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Ромелу Лукаку.
Но есть веские основания сказать, что сейчас Карим Бензема лучший из всех.
33-летний француз возглавляет таблицы как по результативности, так и по результативным передачам после восьми туров Ла Лиги, играя, пожалуй, лучший футбол в своей выдающейся карьере. А теперь он зажигает и для сборной Франции. Блестящий сравняющий счет удар Бензема в финале Лиги наций осветил его команду и напомнил о выдающемся качестве, которое он привносит в команду, которая должна стать фаворитом на победу в чемпионате мира через год с небольшим.
Человек из Реала всегда был отличным игроком в связке, он извлекал максимум из нападающего вокруг него. Но теперь он добавляет личные цифры к этому самоотверженному стилю игры. Он исключительный игрок и, кажется, становится все лучше и лучше с возрастом. Молодец!