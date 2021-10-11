Бензема завоевал 26-й трофей в карьере

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вчера, 08:56

Нападающий завоевал еще один трофей в своей карьере.

33-летний форвард впервые завоевал трофей со сборной Франции, победив в розыгрыше Лиги Наций. Этот титул стал 26-м его карьере.

Семь трофеев Бензема выиграл в составе «Лиона», а еще 18 – в составе «Реала».

Карим был признан лучшим игроком финального матча ЛН с Испанией.