Манчини: «Будет странно, если „Золотой мяч“ выиграет не Жоржиньо»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о претендентах на получение «Золотого мяча».
Мои игроки есть в списке кандидатов не потому, что я приложил к этому руку, а потому, что они хороши.
Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо. Он выиграл все и заслуживает ее получить. Другой исход показался бы мне странным.
Даже старый и не особо бегающий Бускетс два раза за три месяца в матчах сборных втоптал его в газон и переиграл по всем статьям.
Игрок он конечно хороший... Но давать золотой мяч просто потому что так сложилось, что его команды выиграли ЧЕ и ЛЧ, по-моему, черезчур... Все-таки, на золотой мяч он и близко не наиграл.
Даже старый и не особо бегающий Бускетс два раза за три месяца в матчах сборных втоптал его в газон и переиграл по всем статьям.
Игрок он конечно хороший... Но давать золотой мяч просто потому что так сложилось, что его команды выиграли ЧЕ и ЛЧ, по-моему, черезчур... Все-таки, на золотой мяч он и близко не наиграл.
Для многих будет странно, если Жоржиньо выиграет.
А по поводу того, что он выиграл всё!
Не он выиграл всё, футбол - командная игра...
И Золотой мяч - индивидуальная награда,
за индивидуальное мастерство.
Для многих будет странно, если Жоржиньо выиграет.
А по поводу того, что он выиграл всё!
Не он выиграл всё, футбол - командная игра...
И Золотой мяч - индивидуальная награда,
за индивидуальное мастерство.
Награда индивидуальная, и если отталкиваться от этого критерия,то Итальянец и должен ее получить...т.к завоевал и ЛЧ,и ЧЕ, и Супер Кубок Европы...
Награда индивидуальная, и если отталкиваться от этого критерия,то Итальянец и должен ее получить...т.к завоевал и ЛЧ,и ЧЕ, и Супер Кубок Европы...