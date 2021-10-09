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Манчини: «Будет странно, если „Золотой мяч“ выиграет не Жоржиньо»

вчера, 22:01

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о претендентах на получение «Золотого мяча».

Мои игроки есть в списке кандидатов не потому, что я приложил к этому руку, а потому, что они хороши.

Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо. Он выиграл все и заслуживает ее получить. Другой исход показался бы мне странным.

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Все комментарии
League1
League1
сегодня в 17:56
Манчини! Ты разве ещё не занаешь, что золтой мяч отдадут месе. Из жалости чтоли они ему без конца пихают золотой мяч. Другого объясния просто нет.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 14:20
Дайте мяч Левандовски! Человека кинули в 2020 , когда он был лучшим в мире. Хотя не удивлюсь , что отдадут меське, за самый нашумевший переход . Так как спортивных заслуг у него уже несколько лет не наблюдается .
зигзаг
зигзаг
сегодня в 11:22
По традиции нужно отдать Месси
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:36
наоборот будет странно если он выиграет так как его скорее всего опять отдадут Месси
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:28
У каждого своё мнение и свой претендент.
протон
протон
сегодня в 09:27
Будет странно, если он выиграет. Он отличный игрок, но даже немного смешно воспринимать его, как обладателя Золотого мяча)
Даже старый и не особо бегающий Бускетс два раза за три месяца в матчах сборных втоптал его в газон и переиграл по всем статьям.
Игрок он конечно хороший... Но давать золотой мяч просто потому что так сложилось, что его команды выиграли ЧЕ и ЛЧ, по-моему, черезчур... Все-таки, на золотой мяч он и близко не наиграл.
протон
протон
сегодня в 09:26
Будет странно, если выиграет не Эмерсон. Он заслужил)))) А че Хедира в 2014 не выиграл например? Или Варан в 2018? Уже бесит, когда к индивидуальной награде примазывают командные достижения.
sir_Alex
sir_Alex ответ 88_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 08:25
А мяч получит гном из Парижа 😉😂
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:57
Не все согласны с Роберто.
adrianes
adrianes
сегодня в 07:47
манча в голову ударила
112910415
112910415
сегодня в 07:01
но ведь не получит же
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:27
Будет ещё более странно, если Жоржиньо выиграет ЗМ, а Лёва и Бенз, типа, опять в пролёте, не заслужили.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 04:53
Не сходится. Если награда индивидуальная, то с чего Жоржиньо? Ведь ЛЧ выиграл Челси, а ЕВРО - Италия.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:52
Кому посчитают нужным тому и вручат данный приз. Удачи
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 04:51
Т.к. Ван Дейк был образцом ЦЗ. А Жоржиньо впихивают лишь из-за трофеев.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:47
Это далеко не факт.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:28
Мнение субъективное. Посмотрим, кто в итоге станет победителем.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 02:08
почему все не кричат, что мяч нужно отдать Жоржинье, как в свое время кричали про ВанДейка?
Ironigor
Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:02
Да он даже Измаил не брал !!!)
lexatver
lexatver
сегодня в 00:00
Жоржиньо лучший игрок Европы?) Серьёзно?))
1bear
1bear
вчера в 23:40
но реально Жоржиньо выиграл всё !!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 23:08
У каждого своё мнение.
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:03
кто он такой?
Cat01
Cat01
вчера в 22:42
Почему ему? Надо обсудить...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:41
Я не против,он заслужил!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:38
апл он не брал
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:30
У каждого своё странно...

Для многих будет странно, если Жоржиньо выиграет.
А по поводу того, что он выиграл всё!
Не он выиграл всё, футбол - командная игра...
И Золотой мяч - индивидуальная награда,
за индивидуальное мастерство.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 22:28
С Левандовским пусть сперва рассчитаются за прошлый год, да и в в этом он дает жару, побивая чуть ли не вечные рекорды Герда Мюллера.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:22
Разговор из разряда "Педри сыграл в 73 матчах, и он должен выиграть ЗМ". Тогда уж Канте, он играл лучше Жоржика в Челси.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:21
За последние лет 10 были случаи когда награда вручалась не совсем тем кто ее заслуживал, так что не факт что по итогу голосования Жоржиньо вообще попайдет хотя бы в тройку.....
Награда индивидуальная, и если отталкиваться от этого критерия,то Итальянец и должен ее получить...т.к завоевал и ЛЧ,и ЧЕ, и Супер Кубок Европы...
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