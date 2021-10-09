Манчини: «Будет странно, если „Золотой мяч“ выиграет не Жоржиньо»

Главный тренер сборной Италии поделился мнением о претендентах на получение «Золотого мяча».

Мои игроки есть в списке кандидатов не потому, что я приложил к этому руку, а потому, что они хороши.

Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо. Он выиграл все и заслуживает ее получить. Другой исход показался бы мне странным.