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Месси: «Я не одержим „Золотым мячом“. Самое важное – брать трофеи»

вчера, 19:31

Форвард ПСЖ Лионель Месси поделился мыслями о возможности получения еще одного «Золотого мяча».

Я просто знаю, что не одержим этой идеей. Получить эту награду – значит следовать хорошей командной работе. Если команда играет хорошо, если ее выступления хороши, то и отдельные футболисты сияют.

Самое важное – брать трофеи, тогда шансы выиграть «Золотой мяч» возрастут.

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Все комментарии
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сегодня в 18:07, ред.
Врёт, как всегда, чистый пыня, тот тоже врёт без конца, не останавливаясь. Почему из барсы все соки выкачал, а не играл за неё бесплатно, как обещал? Почему над осасунами издевался, у которых весь бюджет меньше, чем твоя зарплата? Вместо того, чтобы над осасунами издеваться, лучше бы сильным забтвал, а этого никогда не умел. Всегда в играх с сильными ходил по полю, как буд-то в штаны на делал. На осасунах все золотые мячи получил. Позор!
Oplot
Oplot ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 09:18, ред.
    амурец
    амурец ответ кристина бораз (раскрыть)
    сегодня в 09:17
    Причём в полуфинале и в финале Месси пропал от слова вообще
    кристина бораз
    кристина бораз
    сегодня в 09:13
    Кубок Америки?...ахахааа...вот это трофей )!...в мусорном турнире где даже нет отборочного цикла..
    кристина бораз
    кристина бораз
    сегодня в 09:08
    Кто сидит на лавке мячи не получают)
    кристина бораз
    кристина бораз
    сегодня в 09:04
    Ничего пешеход не получит
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    сегодня в 07:57
    Месси в этом году заслужил. Лучше него нет. ☺️
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:13
    но хочется, хочется ...это не скрыть
    Per4ick
    Per4ick ответ Oplot (раскрыть)
    сегодня в 00:57, ред.
    Нойер мог получить но не будем забывать что он тогда все равно был 3, кто был второй можно даже не говорить и именно за ЧМ 2014 где ему так же дали липовый мяч ЧМ из жалости и проваленный год в целом даже в индивидуальном плане, говорят дают за год а ЧМ это только один месяц игры в футбол, ну-ну. Да и вратарям давали этот приз один раз Яшину, тот же Алиссон в 2019 выиграл копу был лучшим вратарем копы + в ЛЧ божил в итоге он был только 7 на ЗМ. Ну он же вратарь, не полевой игрок, всех пофиг на это. ЗМ это смехопонарама
    амурец
    амурец
    вчера в 23:35
    Просто знает что ему его и так подарят и будет у него очередной липовый ЗМ
    Oplot
    Oplot ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Левандовски ничего не выиграл значимого в этом году,а Месси выиграл!И показал так же сильный индивидуальный год.
    Oplot
    Oplot ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 23:05
    За 2014 год должен был получить Нойер,он выиграл Чемпионат мира.Но получил Роналду.Так что опять все упирается в индивидуальные показатели,в которых Месси посильнее будет того же Роналду.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 23:04
    Для получения трофеев теперь надо надеяться на других.
    Per4ick
    Per4ick ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 22:52, ред.
    так в 2013 Рибери и заслужил я могу это признать, так же как в 2010 Снейдер/Иньеста в 2019 Ван Дейк, в любом случае у Месси липовых мячей больше
    Per4ick
    Per4ick ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 22:50
    когда за копу стали давать ЗМ? ок другой пример на ЧМ 2010 года он провалил все равно получил ЗМ за золотую бутцу и чемп испании? ну опять же двойные стандарты просто Месси распиарен вот и весь ответ как бы ты не пытался передернуть факты и придумать повод про 91 гол и рекорд мюллера, забить 41 гол за 28 матчей в германии это тоже ультракосмос. Левандовски заслужил ЗМ и в этом году и в прошлом
    Oplot
    Oplot ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 22:45
    Таким макаром можно сказать что Роналду отобрал заслуженные Золотые мячи у Нойера,Рибери
    Oplot
    Oplot ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 22:44
    Месси в этом году взял Копу,где стал лучшим по всем показателям,плюс с ослабленной Барсой Куюок Испании и лучший бомбардир чемпионата.Насчет 2012 я напомню что Месси забил 92 гола за календарный год,это ультракосмос!
    Per4ick
    Per4ick ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 22:25
    евро было и в 2012 году и что? главное слово (практически или если) но не вытащил же, все его достижения в 2019 оф на франц футбол были золотая бутца и чемп испании все. это двойные стандарты Левандовски в этом году так же лучше Месси как и прошлом году, а титулы выигрывает команда
    pomor45
    pomor45
    вчера в 22:13
    Золотым мячом не одержим, но от эквивалентного по весу золотого слитка не откажусь.
    Oplot
    Oplot ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 22:12
    Потому что в том году не было Евро!Месси на своих плечах вытаскивал Барсу,и практически вытащил в финал ЛЧ,побил многие индивидуальные рекорды,по голам и пасам,которые многим и снятся!
    Per4ick
    Per4ick ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 22:04, ред.
    а в 2019 году почему он получил? провалив ту же копу выиграл чемп испании и бутцу и дали ЗМ, тоже самое сейчас у Левы чемп бутца + рекорд побитый 50 давности, так же как и у месси в 2012. хотя да двойные стандарты опять в пользу арга
    Per4ick
    Per4ick ответ Александр Валяев (раскрыть)
    вчера в 21:58, ред.
    так и есть просто это лицо "белой овечки" на которую клюют только персофаны порядком надоело. гномы любят золото и этот не исключение
    Александр Валяев
    Александр Валяев
    вчера в 21:57
    Думаю, что Месси лукавит.На самом деле, он просто хочет быть "не одержим"
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 21:53
    Бензин в пятёрку войдёт хоть? Лева за свои достижения должен был получить ЗМ в 2020 году, а не в 2021.
    В тройку я думаю включат Месси, Жоржик, Канте /Левандовски.
    Per4ick
    Per4ick
    вчера в 21:51, ред.
    от заливала) именно поэтому тебе дарили ЗМ когда ты от силы брал один кубок, ну пиар дело тонкое
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 21:45
    А кое-кто просто одержим и думает только о себе.
    1bear
    1bear
    вчера в 20:25
    Месси ,сидя в запасе ,получит резиновый мячик.....
    Oplot
    Oplot ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 20:23
    В этом году Месси больше заслужил,у него Копа Америка,за прошлый согласен-обязан Левандовски получить,что и должны сделать.За прошлый Левандовски,за этот Месси.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 20:18
    Да, ты прав!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:18
    Выиграть какой либо трофей с ПСЖ труда, я думаю, не составит. Ну а про ЗМ пора бы и забыть. Есть более явные претенденты на этот приз . Главным претендентом считаю Левандовски, который по непонятным причинам не получил его в прошлом сезоне. В этом году он тоже главный претендент на этот почетнейший приз.
    Посмотрим , кто в итоге получит ЗМ??? Ну а Лео с ПСЖ какой либо трофей возьмет обязательно.
    Всем здоровья.
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