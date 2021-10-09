Месси: «Я не одержим „Золотым мячом“. Самое важное – брать трофеи»

Форвард ПСЖ Лионель Месси поделился мыслями о возможности получения еще одного «Золотого мяча».
Я просто знаю, что не одержим этой идеей. Получить эту награду – значит следовать хорошей командной работе. Если команда играет хорошо, если ее выступления хороши, то и отдельные футболисты сияют.
Самое важное – брать трофеи, тогда шансы выиграть «Золотой мяч» возрастут.
В тройку я думаю включат Месси, Жоржик, Канте /Левандовски.
В тройку я думаю включат Месси, Жоржик, Канте /Левандовски.
Посмотрим , кто в итоге получит ЗМ??? Ну а Лео с ПСЖ какой либо трофей возьмет обязательно.
Всем здоровья.
Посмотрим , кто в итоге получит ЗМ??? Ну а Лео с ПСЖ какой либо трофей возьмет обязательно.
Всем здоровья.