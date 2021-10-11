Бускетс признан лучшим игроком финального этапа Лиги Наций

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сегодня, 01:48

Полузащитник сборной Испании стал лучшим футболистом финала четырех Лиги Наций.

Хавбек получил приз по итогам полуфинала и финала турнира. В полуфинале Испания обыграла Италию 2:1, а в финале с таким же счетом уступила Франции.