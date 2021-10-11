Бускетс признан лучшим игроком финального этапа Лиги Наций

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс стал лучшим футболистом финала четырех Лиги Наций.
Хавбек получил приз по итогам полуфинала и финала турнира. В полуфинале Испания обыграла Италию 2:1, а в финале с таким же счетом уступила Франции.
🇪🇸 Sergio Busquets = 2021 UEFA Nations League Player of the Finals 👏#UNLTopPlayer | @HisenseSports | #NationsLeague pic.twitter.com/RRHQM4EdrX— UEFA Nations League (@EURO2024) October 10, 2021
Да бускетс последний из золотого поколения Испании , что говорит о том , что уровень футбола неимоверно упал , в той Испании образца 2010-2012 он бы даже в 5-ке лучших в самой команде с наияном был , все таки ушла великая эпоха
Да бускетс последний из золотого поколения Испании , что говорит о том , что уровень футбола неимоверно упал , в той Испании образца 2010-2012 он бы даже в 5-ке лучших в самой команде с наияном был , все таки ушла великая эпоха