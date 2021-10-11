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Бускетс признан лучшим игроком финального этапа Лиги Наций

сегодня, 01:48
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс стал лучшим футболистом финала четырех Лиги Наций.

Хавбек получил приз по итогам полуфинала и финала турнира. В полуфинале Испания обыграла Италию 2:1, а в финале с таким же счетом уступила Франции.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 12:36
В данном случае - можем. Тем более что приз утешительный. При этом надо знать психологию лучших футболистов Мира, к которым испанец относится, чтобы быть удовлетворённым этим призом в отличие от титула победителя Кубка наций.
David Young
David Young ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:32
Точно знать какое значение эта награда имеет для него мы знать не можем.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:31
Для Бускетса это признание - как мёртвому припарка: ни тепло, ни холодно. Он с удовольствием променял бы его на титул победителя Кубка.
barca200885
barca200885 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 12:05
А кто из опорников за всю историю футбола заметен: Гаттузо, Вьера, Дешам и т.д.? Опорник обычно и не бывает заметен в силу своего функционала на поле, но роль его в положительном результате команды - одна из ключевых.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:22
В шантаже Бензема всех давно опередил.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:23
отдали бы Месси и было бы ещё смешней
Gahi
Gahi
сегодня в 08:21
Стало быть своей игрой Бускетс обратил внимания специалистов за эти две игры что команда сыграла. Но вообще-то сборная Испании смотрелась очень хорошо при наличии в команде молодых игроков. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 08:19
Играл не плохо.... как утешительный приз пойдет...
протон
протон
сегодня в 08:04
Тащил за себя и за Хави лучших времён. Справедливо
Да бускетс последний из золотого поколения Испании , что говорит о том , что уровень футбола неимоверно упал , в той Испании образца 2010-2012 он бы даже в 5-ке лучших в самой команде с наияном был , все таки ушла великая эпоха
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:01
Играл очень достойно!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:51
Ну это вряд ли.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:38
Что-то не очень он был заметен.
beefs
beefs
сегодня в 07:34
Это для количества лучших...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:20
На мой взгляд, очень спорный выбор...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:12
Есть на кого равняться
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:08
Выбрали.... Ну и ладно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:01
В утешение дали...
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 06:36
Бускетс один из лучших симулянтов в истории футбола, наряду с Альбой, Дани Алвесом , Неймаром и Роналду.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 05:32
Даже Буся лучше этого Бревнема. 😀
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:40
Несколько странный выбор , но пусть будет так.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:44
Лучшим был Бензема
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:38
Это не титул
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:27
С чем его и поздравляем
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:01
Всё может быть !
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