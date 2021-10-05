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УЕФА представил символику Евро-2024

вчера, 22:15

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал бренд будущего чемпионата Европы по футболу.

Дизайн Евро-2024 был представлен на берлинском стадионе «Олимпиаштадион». УЕФА продвигает идею ЕВРО, который открыт для всех и поощряет многообразие.

Также был продемонстрирован логотип чемпионата Европы. В нем сочетаются 6 цветов, общих для всех 55 флагов государств Европы, а также контур стадиона Берлина, на котором состоится финальный матч.

Напомним, Евро-2024 пройдет в 10 немецких городах. Организаторы турнира будут ориентироваться на опыт россиян.

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Перевод с uefa.com Фото: twitter УЕФА
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:44
ЛГБТ рулит.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:36
Радужные расцветки входят в моду.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:32, ред.
Да уж, не очень то впечатляет этот пёстрый овал! В Германии (ФРГ) проводился памятный для нас Евро 1988. Вот та эмблема была проще, но гораздо круче.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:05
Жуткое месиво.
4RT
4RT
сегодня в 05:14
Деревенский половик
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 04:21
Охренеть!
Черный влепили вместо фиолетового.
Радугу изменили.
3,14доры ущемлены BlackLivesMatter-алами.
Но что означает замена оражевого белым?:)
1bear
1bear
сегодня в 00:47
мне страшно,мама....
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:39
Я б на месте Валеры с той стороны двери повесил большой амбарный замок и дверь со своей стороны брусом крест на крест заколотил бы. Нехай карманный биллиардист помучается .Мы без него проживём. А как он без сборной ?
баск
баск
вчера в 22:53
"открыт для всех и поощряет многообразие" - похоже, это и в самом деле опять про радужных..

Мдя.
Я вот чел абсолютно толерантный, но даже меня это начинает поддоставать.
Уже никто нигде их не притесняет и не преследует, всё им дали-разрешили, даже детей уродовать своими усыновлениями.

Но нет, неймётся товарисчам, всё лезут и лезут из всех щелей, как тараканы, и совершенно не желают понимать, что однажды наступает момент, когда лучше бы уже и остановиться.
Но куда там..
Что ж, история она такая, её маятник однажды непременно качнётся в обратную сторону, и что тогда будет с этими людьми?.. даже жалко их..
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:34
Узбекский коврик перед бабушкиной кроватью.
particular
particular
вчера в 22:32, ред.
Чем-то напоминает эмблемы советских времён на павильонах ВДНХ, - типа, многонациональное величие, зажатое в одном кулаке.
Не хотелось бы, что бы тяга к многообразию не подтолкнула УЕФА к многообразию мячей, сеток и угловых флажков :) От этих @@@@@ можно всего ожидать :))
Пусть круглое останется круглым, а не станет квадратным в угоду всяким проектам и идеям :)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:31
Не впечатляет, одна из худших символик Евро...
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:22
Gelious
Gelious
вчера в 22:20
Лучшая символика - это Евро-2000. Эх, была ж романтика в турнирах того времени
протон
протон
вчера в 22:19
ну хоть не радуга
Futurista
Futurista
вчера в 22:16
ХитрО они радугу протащили)...
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