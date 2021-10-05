УЕФА представил символику Евро-2024

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вчера, 22:15

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) презентовал бренд будущего чемпионата Европы по футболу.

Дизайн Евро-2024 был представлен на берлинском стадионе «Олимпиаштадион». УЕФА продвигает идею ЕВРО, который открыт для всех и поощряет многообразие.

Также был продемонстрирован логотип чемпионата Европы. В нем сочетаются 6 цветов, общих для всех 55 флагов государств Европы, а также контур стадиона Берлина, на котором состоится финальный матч.

🏆 Представляем… #ЕВРО2024!



🎨 Бренд ЕВРО-2024 представили ровно в 20:24 СЕТ на берлинском «Олимпиаштадион». Бренд продвигает идею ЕВРО, открытого для всех и поощряющего многообразие! pic.twitter.com/dWwnwfvqcd — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 5, 2021

Напомним, Евро-2024 пройдет в 10 немецких городах. Организаторы турнира будут ориентироваться на опыт россиян.