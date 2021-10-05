УЕФА представил символику Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал бренд будущего чемпионата Европы по футболу.
Дизайн Евро-2024 был представлен на берлинском стадионе «Олимпиаштадион». УЕФА продвигает идею ЕВРО, который открыт для всех и поощряет многообразие.
Также был продемонстрирован логотип чемпионата Европы. В нем сочетаются 6 цветов, общих для всех 55 флагов государств Европы, а также контур стадиона Берлина, на котором состоится финальный матч.
🏆 Представляем… #ЕВРО2024!— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 5, 2021
🎨 Бренд ЕВРО-2024 представили ровно в 20:24 СЕТ на берлинском «Олимпиаштадион». Бренд продвигает идею ЕВРО, открытого для всех и поощряющего многообразие! pic.twitter.com/dWwnwfvqcd
Напомним, Евро-2024 пройдет в 10 немецких городах. Организаторы турнира будут ориентироваться на опыт россиян.
Черный влепили вместо фиолетового.
Радугу изменили.
3,14доры ущемлены BlackLivesMatter-алами.
Но что означает замена оражевого белым?:)
Черный влепили вместо фиолетового.
Радугу изменили.
3,14доры ущемлены BlackLivesMatter-алами.
Но что означает замена оражевого белым?:)
Мдя.
Я вот чел абсолютно толерантный, но даже меня это начинает поддоставать.
Уже никто нигде их не притесняет и не преследует, всё им дали-разрешили, даже детей уродовать своими усыновлениями.
Но нет, неймётся товарисчам, всё лезут и лезут из всех щелей, как тараканы, и совершенно не желают понимать, что однажды наступает момент, когда лучше бы уже и остановиться.
Но куда там..
Что ж, история она такая, её маятник однажды непременно качнётся в обратную сторону, и что тогда будет с этими людьми?.. даже жалко их..
Мдя.
Я вот чел абсолютно толерантный, но даже меня это начинает поддоставать.
Уже никто нигде их не притесняет и не преследует, всё им дали-разрешили, даже детей уродовать своими усыновлениями.
Но нет, неймётся товарисчам, всё лезут и лезут из всех щелей, как тараканы, и совершенно не желают понимать, что однажды наступает момент, когда лучше бы уже и остановиться.
Но куда там..
Что ж, история она такая, её маятник однажды непременно качнётся в обратную сторону, и что тогда будет с этими людьми?.. даже жалко их..
Не хотелось бы, что бы тяга к многообразию не подтолкнула УЕФА к многообразию мячей, сеток и угловых флажков :) От этих @@@@@ можно всего ожидать :))
Пусть круглое останется круглым, а не станет квадратным в угоду всяким проектам и идеям :)
Не хотелось бы, что бы тяга к многообразию не подтолкнула УЕФА к многообразию мячей, сеток и угловых флажков :) От этих @@@@@ можно всего ожидать :))
Пусть круглое останется круглым, а не станет квадратным в угоду всяким проектам и идеям :)