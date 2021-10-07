Клопп рассказал, чем хотел бы заниматься после ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о планах на будущее, когда он завершит тренерскую карьеру в английском клубе.

Хочу посмотреть на мир. Я возьму как минимум год перерыва, когда придет время. Я мог бы увидеть весь мир, если бы захотел, но у меня нет времени. Я был молодым отцом, средним игроком, а это значит, что у меня не было ни времени, ни денег, чтобы увидеть мир, поэтому я стал тренером. С тех пор у меня не хватало времени, но появились деньги.

У меня есть еще три года по контракту в «Ливерпуле», и это долгий срок в футболе. Надеюсь, что за это время мы добьемся максимального успеха. Я здесь телом и душой, полон энергии, хочу добраться как можно дальше и посмотреть, чем все завершится.