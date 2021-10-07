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Клопп рассказал, чем хотел бы заниматься после ухода из «Ливерпуля»

вчера, 09:29

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах на будущее, когда он завершит тренерскую карьеру в английском клубе.

Хочу посмотреть на мир. Я возьму как минимум год перерыва, когда придет время. Я мог бы увидеть весь мир, если бы захотел, но у меня нет времени. Я был молодым отцом, средним игроком, а это значит, что у меня не было ни времени, ни денег, чтобы увидеть мир, поэтому я стал тренером. С тех пор у меня не хватало времени, но появились деньги.

У меня есть еще три года по контракту в «Ливерпуле», и это долгий срок в футболе. Надеюсь, что за это время мы добьемся максимального успеха. Я здесь телом и душой, полон энергии, хочу добраться как можно дальше и посмотреть, чем все завершится.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
сегодня в 05:38
Пока корона работай,потом пофестивалешь
Величайший_Князь
Величайший_Князь
вчера в 13:49
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 13:17
    Пора подумать о себе немного. Вы заслужили.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:04
    год - слишком много
    не отпустит его футбол, азарт борьбы ...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:42
    Я бы тоже попутешествовал!
    Cat01
    Cat01
    вчера в 09:53
    Всё равно будет жить футболом
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 09:37
    Хорошее желание посмотреть мир.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:31
    Без работы не останется...
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