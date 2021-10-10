Бэйл: «Гольф – гораздо более интеллектуальная игра, чем футбол» .

Форвард «Реала» посетил открытый чемпионат Испании по гольфу. После этого футболист пообщался с журналистами.

Кто еще в «Реале» играет в гольф? Куртуа, но Тибо играет хуже меня.

Гольф – гораздо более интеллектуальная игра, чем футбол. Здесь я даже чувствую больше давления, чем на стадионе, где 80 тысяч зрителей.