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Бэйл: «Гольф – гораздо более интеллектуальная игра, чем футбол»

вчера, 22:35

Форвард «Реала» Гарет Бэйл посетил открытый чемпионат Испании по гольфу. После этого футболист пообщался с журналистами.

Кто еще в «Реале» играет в гольф? Куртуа, но Тибо играет хуже меня.

Гольф – гораздо более интеллектуальная игра, чем футбол. Здесь я даже чувствую больше давления, чем на стадионе, где 80 тысяч зрителей.

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Все комментарии
Islam0500
Islam0500
сегодня в 11:54
Какой-то не здоровый для профессионального футболиста у него интерес к гольфу.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:53
Бэйл реально дурачок. На его месте уже бы заткнуться, а он продолжает. И никто ему не указ. Просто когда его контракт закончится и останется без нового, тогда и пусть говорит, что гольф лучше.
протон
протон
сегодня в 08:17
Он ещё и издевается)))Красавчик, мастер и в футболе, и в гольфе, и в выкачивании деняк.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:12
Приписал себя к интеллектуалам
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:57
Для Виталика Кличко бокс тоже интеллектуальнее шахмат. В нём же думать надо!
112910415
112910415
сегодня в 05:54
вот и не стал великим футболистом ...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:07
Не в ту игру всю жизнь играет.
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 02:41
Бедный , почти всю жизнь мучается футболом.
Верг
Верг
сегодня в 01:28
BDA8181
BDA8181 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:43
ну в темболее, да и кардебалет лига меня тоже как то мало интересует )) Я люблю больше нстоящий балет )) А Бейл когда то был стоящим игроком, пока не попал в сливочную труппу ))
1bear
1bear
сегодня в 00:34
а ещё говорят,что футболисты все "на голову ушибленные"...
...вот вам интеллектуал живой))))...а он ещё в шахматы не пробовал.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:29
Тогда и шахматы лучьше футбола! 😜
NOVA
NOVA
сегодня в 00:01
ну так и иди играй в гольф, че сидеть в Реале и сосать деньги только!! или может хочет построить самое большое поле для гольфа!!
pomor45
pomor45
вчера в 23:45
Гольф - это не игра, а развлечение ленивых, праздных аристократов.
minai
minai
вчера в 23:33
Попробуй поиграть в Балду, будешь в восторге, мля.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:30
Когда он говорит что гольф — гораздо более интеллектуальная игра.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 23:23
сейчас не время про игроков Реала, их даже в сборную испании не взяли))
BDA8181
BDA8181 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:22
Хм , давайте обсудим рукоблуда не сейчас , сейчас тема про игрока Реала ))) Или ваш кумир Дзюба )) Я понимаю , вам не терпиться протроллить,только ищите темы по делу ))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:15
Для футболиста более интеллектуальная игра - футбол,
Для гольфиста - гольф...

Каждому своё...

Всем удачи, добра, здоровья!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:13
Бэйл: «Гольф – гораздо более интеллектуальная игра, чем футбол» .
А гольф ⛳ вторая интелликтуальная игра, после перетягивания каната !!!) Попробуй, а потом говори !!!)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
А дзюба сливки спустил в зените)) и сдулся
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 23:00
Судя по тому как Гарет "выкладывается" последние годы, - давление его беспокоит скорее артериальное
BDA8181
BDA8181
вчера в 23:00
Интеллектуальный ты наш , ты всю карьеру футболиста про гольфил. А был лучшим на левой бровке , у шпор иногда складывалось впечатления что одного тебя хватит. А попал к сливкам и сдулся. Печально это.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:59
Нравятся интеллектуальные виды спорта? Бэйл, попробуй шахматы!
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 22:59
😂😂 весело ))
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:56
У шимпанзе интеллект выше чем у Бейла
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:49
Бэйл про гольф в своей тарелке))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:42
Понятное дело и бегать меньше надо!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:41
Все мы испытываем давление каждый день на белом овальном каменном стадионе, но футбол интереснее
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