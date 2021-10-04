Хохлов о сбоях в работе Facebook и Instagram: «Не хочу шутить на эту тему»

Наставник «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал глобальный сбой в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram.
Сбой в работе Facebook и Instagram — это серьезно. Я не хочу шутить на эту тему.
Ранее тренер подал в суд на Facebook. Хохлов был недоволен, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.
Фамилию можешь поменять как вариант.
Фамилию можешь поменять как вариант.
Он же:
Он же:
Цукерберг заявил, что «Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн». Он отметил, что понимает, «как сильно» пользователи полагаются на его компанию для «связи с близкими», передает
Цукерберг заявил, что «Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн». Он отметил, что понимает, «как сильно» пользователи полагаются на его компанию для «связи с близкими», передает
По плану Windows 11 должна была выйти 5 октября (по времени США), но стала доступна для скачивания 4 октября.
По плану Windows 11 должна была выйти 5 октября (по времени США), но стала доступна для скачивания 4 октября.
Пользователи стали жаловаться на сбои в работе Twitter, Snapchat и Gmail
Пользователи стали жаловаться на сбои в работе Twitter, Snapchat и Gmail
Список Пандоры
В обществе же эти документы уже получили название «файлы Пандоры», поскольку они открывали самый настоящий ящик Пандоры, из которого в мировое информационное пространство пришли современные «болезни и смерть» в виде имиджевых проблем для тех, чьи имена были в опубликованных документах. И речь идет не только о деятелях шоу-биза (Шакира, Клаудиа Шиффер), музыкантах (Элтон Джон), спортсменах (футболист ПСЖ Анхель ди Мария), бандитах и представителях деловых кругов – среди фигурантов более 300 политических деятелей из 90 стран мира.
Список Пандоры
В обществе же эти документы уже получили название «файлы Пандоры», поскольку они открывали самый настоящий ящик Пандоры, из которого в мировое информационное пространство пришли современные «болезни и смерть» в виде имиджевых проблем для тех, чьи имена были в опубликованных документах. И речь идет не только о деятелях шоу-биза (Шакира, Клаудиа Шиффер), музыкантах (Элтон Джон), спортсменах (футболист ПСЖ Анхель ди Мария), бандитах и представителях деловых кругов – среди фигурантов более 300 политических деятелей из 90 стран мира.
Он предложил пользователям ответить на вопрос о том, что произойдет, если «интернет-гиганты уйдут в оффлайн и не вернутся». На выбор предоставлены два варианта ответа: «наступит золотой век» или же нас ждет «коллапс, мы будем питаться крысами». Абсолютное большинство ответивших проголосовали за первый вариант.
Он предложил пользователям ответить на вопрос о том, что произойдет, если «интернет-гиганты уйдут в оффлайн и не вернутся». На выбор предоставлены два варианта ответа: «наступит золотой век» или же нас ждет «коллапс, мы будем питаться крысами». Абсолютное большинство ответивших проголосовали за первый вариант.
В даркнете продается база данных 1,5 млрд пользователей Facebook
Privacy Affairs сообщает, что информация о продаже данных пользователей появилась около 14 часов назад, то есть до первых сообщений о сбоях.
В даркнете продается база данных 1,5 млрд пользователей Facebook
Privacy Affairs сообщает, что информация о продаже данных пользователей появилась около 14 часов назад, то есть до первых сообщений о сбоях.
Хохлов пожалей Фейсбук .
Котировки компании падают на фоне глобального сбоя, акции Facebook подешевели более чем пять процентов.
Напомним, массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел сегодня ближе к вечеру.
Точные причины произошедшего пока не ясны, по одной из версий, некие злоумышленники могли подобным образом продемонстрировать свои технические возможности или устроить своеобразную демонстрацию для «черного рынка».
По другой - причиной сетевого ЧП мирового масштаба могло послужить удаление записей DNS Facebook и Instagram из таблиц глобальной маршрутизации.
Хохлов пожалей Фейсбук .
Котировки компании падают на фоне глобального сбоя, акции Facebook подешевели более чем пять процентов.
Напомним, массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел сегодня ближе к вечеру.
Точные причины произошедшего пока не ясны, по одной из версий, некие злоумышленники могли подобным образом продемонстрировать свои технические возможности или устроить своеобразную демонстрацию для «черного рынка».
По другой - причиной сетевого ЧП мирового масштаба могло послужить удаление записей DNS Facebook и Instagram из таблиц глобальной маршрутизации.