Хохлов о сбоях в работе Facebook и Instagram: «Не хочу шутить на эту тему»

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вчера, 23:09

Наставник «Ротора» прокомментировал глобальный сбой в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram.

Сбой в работе Facebook и Instagram — это серьезно. Я не хочу шутить на эту тему.

Ранее тренер подал в суд на Facebook. Хохлов был недоволен, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.