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Хохлов о сбоях в работе Facebook и Instagram: «Не хочу шутить на эту тему»

вчера, 23:09

Наставник «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал глобальный сбой в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram.

Сбой в работе Facebook и Instagram — это серьезно. Я не хочу шутить на эту тему.

Ранее тренер подал в суд на Facebook. Хохлов был недоволен, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.

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Все комментарии
armeec_
armeec_
сегодня в 09:32, ред.
Вот так проблемы у Хохлова ))) совсем баки текут с этими соцсетями
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:22
..
Futurista
Futurista
сегодня в 08:12
Блохеры в шоке)...
второй
второй
сегодня в 07:44
давай Хохлов отомсти и уничтожь эту дрянь!!!
mat73
mat73
сегодня в 07:10, ред.
Ну не шути и вовсе тогда. Еще скажи, что это ты организовал из мести.
Фамилию можешь поменять как вариант.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:53
Хохлов: "Я не буду шутить на эту тему"
Он же:
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 06:51
И давно слово "Хохол" стало пренебрежительным?!
112910415
112910415
сегодня в 05:54
ну нет, за это придётся ответить ! )
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:21
Много шуму из ничего.
протон
протон
сегодня в 04:23
Цукерберг извинился за сбой в работе Facebook
Цукерберг заявил, что «Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн». Он отметил, что понимает, «как сильно» пользователи полагаются на его компанию для «связи с близкими», передает
valt134
valt134
сегодня в 02:02
Сбой, говоришь... Да и в рот его бомбить!
Tostao
Tostao
сегодня в 01:54
Я зимой удалил свой акаунт в Фейсбуке и не жалею.
протон
протон
сегодня в 01:52
Москва. 5 октября. Американская корпорация Microsoft выпустила новую версию своей операционной системы - Windows 11, она уже доступна для скачивания


По плану Windows 11 должна была выйти 5 октября (по времени США), но стала доступна для скачивания 4 октября.
протон
протон
сегодня в 01:51
сбои во всех сетях, и в телеге в том числе, почему туда ушло на реги 50 млн толку
протон
протон
сегодня в 01:49
Сбои произошли в работе YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom
протон
протон
сегодня в 01:47
50 миллионов новых пользователей пришло в Telegram на фоне масштабного сбоя в Сети
протон
протон ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 01:33, ред.
Facebook и Instagram возобновили работу

Пользователи стали жаловаться на сбои в работе Twitter, Snapchat и Gmail
протон
протон
сегодня в 01:21, ред.
Хочу заметить не спроста ящик пандоры вкрыт был пару дней назад.
Список Пандоры

В обществе же эти документы уже получили название «файлы Пандоры», поскольку они открывали самый настоящий ящик Пандоры, из которого в мировое информационное пространство пришли современные «болезни и смерть» в виде имиджевых проблем для тех, чьи имена были в опубликованных документах. И речь идет не только о деятелях шоу-биза (Шакира, Клаудиа Шиффер), музыкантах (Элтон Джон), спортсменах (футболист ПСЖ Анхель ди Мария), бандитах и представителях деловых кругов – среди фигурантов более 300 политических деятелей из 90 стран мира.
протон
протон
сегодня в 01:19
Сноуден порадовался сбою в работе Facebook
Он предложил пользователям ответить на вопрос о том, что произойдет, если «интернет-гиганты уйдут в оффлайн и не вернутся». На выбор предоставлены два варианта ответа: «наступит золотой век» или же нас ждет «коллапс, мы будем питаться крысами». Абсолютное большинство ответивших проголосовали за первый вариант.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:13
Удачи Хохлову в Роторе и в суде нал Мордакнигой.
протон
протон
сегодня в 00:54
возможно это был взлом, если появилась такая информация:
В даркнете продается база данных 1,5 млрд пользователей Facebook
Privacy Affairs сообщает, что информация о продаже данных пользователей появилась около 14 часов назад, то есть до первых сообщений о сбоях.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 00:54
"Мы все умрем!")
протон
протон
сегодня в 00:45
Сбой в работе Facebook стоил Цукербергу $6,6 млрд
Хохлов пожалей Фейсбук .
Котировки компании падают на фоне глобального сбоя, акции Facebook подешевели более чем пять процентов.
Напомним, массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел сегодня ближе к вечеру.

Точные причины произошедшего пока не ясны, по одной из версий, некие злоумышленники могли подобным образом продемонстрировать свои технические возможности или устроить своеобразную демонстрацию для «черного рынка».

По другой - причиной сетевого ЧП мирового масштаба могло послужить удаление записей DNS Facebook и Instagram из таблиц глобальной маршрутизации.
протон
протон
сегодня в 00:10
не футбольная тема тоже хороша
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:57
У меня ватсап не работает - это тоже не шутки!
4RT
4RT
вчера в 23:43
Наступил конец света!😁
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 23:43
Уважаемый, спасибо за информацию, а то я уже начал думать, что у меня телефон глючит.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 23:23
И вайцап неработает,затупил
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:19
Господи,это тоже стало футбольной темой? Хоть фейсбук,хоть инстаграм,лишь бы дали по сто грамм...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:17
все , конец !
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