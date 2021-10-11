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Пять травмированных игроков «Спартака» вернулись к тренировкам

вчера, 19:42

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что Роман Зобнин, Илья Кутепов, Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон и Николай Рассказов вернулись к тренировкам с командой.

Возвращение в строй Георгия Мелкадзе ожидается ближе к концу октября, Павел Маслов сможет приступить к тренировкам в январе-феврале 2022 года, а Эсекель Понсе вернётся на поле в декабре-январе.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:41
Это только твоё мнение. Клуб уж точно в турции посильнее.
МапС
МапС
сегодня в 14:28
Теперь всех порвём!
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 13:45
А что ему в Турции ловить? Чемпионат еще слабее российского.
ABir
ABir
сегодня в 00:13
Быстрого и полноценного возврата строй! Команда выдержала серьезные испытания даже в отсутствии этих ключевых футболистов.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:30
Уже зер гут.
Любо....
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:35
Начинал хорошо, а вот заканчивает не очень.
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
Я же говорил, в Турцию Ларсону нужно, перерос он вас...
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:52
талантище просто, ему больше походит актерское мастерство.
makkie
makkie
вчера в 20:51
Прекрасно!
Травмированных было слишком много, что еле-еле обойму набирали на матчи.
Особенно рад возвращению Ромы Зобнина. А вот с Ларссоном непонятки - взялся швед за голову или и дальше продолжит саботировать? Надеюсь, первое.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:51
Да я в курсе)...как же он далек теперь от самбо и электротехники)...
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:48
я без шуток.Видели молодого Нагиева – чемпиона по самбо? Оказывается, он мастер спорта СССР, тренировался у Аркадия Ротенберга. Спортивная карьера Дмитрия шла вверх. В 1980 году он выиграл чемпионат СССР среди юниоров. Через несколько лет получил звание мастера спорта по самбо. Потом надо было определяться, куда пойти учиться. Нагиев выбрал факультет автоматики и вычислительной техники Ленинградского электротехнического института. Прошел по конкурсу без всякого блата.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:48
К дерби с Динамо состав укрепляется.
санек002
санек002 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 20:37
в этом году вряд ли
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:30
Долго...Я думал,что кто-нибудь поможет "Зенит" дрюкнуть...
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:25
Мы все самбисты понемногу...когда-нибудь и с кем-нибудь)...
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:23
кстати он был Самбистом. и с грамотой.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:20
112910415
112910415
вчера в 20:15
всё не так плохо !
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:05
Остаётся пожелать успехов в тренеровочном процессе!
СПАРТАК - Чемпион!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:02
Ну теперь все задрожали
протон
протон ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 20:02
аазаахахаха. вот это ава у ВАс. это ведь Нагиев?))
протон
протон
вчера в 20:01
зобу вперед вместо промеса мб?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:59
Хорошая новость для болельщиков Спартака
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:48
Зобнин и Кутепов могли бы еще поболеть ...команда только побеждать начала
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:46
Это хорошо для КБ
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