Пять травмированных игроков «Спартака» вернулись к тренировкам

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что Роман Зобнин, Илья Кутепов, Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон и Николай Рассказов вернулись к тренировкам с командой.
Возвращение в строй Георгия Мелкадзе ожидается ближе к концу октября, Павел Маслов сможет приступить к тренировкам в январе-феврале 2022 года, а Эсекель Понсе вернётся на поле в декабре-январе.
Сразу 5 красно-белых приступили к тренировкам с основной командой после повреждений! 🔴⚪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 11, 2021
С возвращением! 💪 pic.twitter.com/2IN5nJmuno
Любо....
Любо....
Травмированных было слишком много, что еле-еле обойму набирали на матчи.
Особенно рад возвращению Ромы Зобнина. А вот с Ларссоном непонятки - взялся швед за голову или и дальше продолжит саботировать? Надеюсь, первое.
Травмированных было слишком много, что еле-еле обойму набирали на матчи.
Особенно рад возвращению Ромы Зобнина. А вот с Ларссоном непонятки - взялся швед за голову или и дальше продолжит саботировать? Надеюсь, первое.
СПАРТАК - Чемпион!!!
СПАРТАК - Чемпион!!!