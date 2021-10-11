Пять травмированных игроков «Спартака» вернулись к тренировкам

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вчера, 19:42

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что , , , и вернулись к тренировкам с командой.

Возвращение в строй Георгия Мелкадзе ожидается ближе к концу октября, Павел Маслов сможет приступить к тренировкам в январе-феврале 2022 года, а Эсекель Понсе вернётся на поле в декабре-январе.