ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. ФНЛ 2021/2022

«Торпедо» снова с ничьей, СКА ворвался в четвёрку. Итоги 17-го тура ФНЛ

вчера, 22:04

Завершились все матчи 17-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«Томь» — «Олимп-Долгопрудный» 1:1
Голы: Ставпец Александр 39 (пенальти) — Большаков Кирилл 64

«Краснодар-2» — «Торпедо» 1:1
Голы: Манелов Ираклий 30 — Самсонов Артем 19

«Оренбург» — «Текстильщик» 2:0
Голы: Сычевой Владимир 14, Титков Николай 40 (пенальти)

«Факел» — «СКА-Хабаровск» 0:1
Гол: Гонгадзе Георгий 8

«Металлург» — «Велес» 1:0
Гол: Иванков Александр 77

«Акрон» — «Алания» 2:1
Голы: Ефремов Дмитрий 66, Зуев Илья 90+1 — Кобесов Давид 12

«Нефтехимик» — «Спартак-2» 5:0
Голы: Хубаев Давид 41, Юшин Александр 48, Уридия Мераби 59, Юшин Александр 68, Юшин Александр 86

«КАМАЗ» — «Енисей» 1:1
Голы: Бевеев Мингиян 42 — Канаплин Александр 73

«Ротор» — «Кубань» 1:3
Голы: Серченков Сергей 45 — Алейников Василий 15, Грицаенко Алексей 66, Козлов Андрей 70

«Балтика» — «Волгарь» 0:2
Голы: Симонян Артем 59, Симонян Артем 77

«Торпедо» снова с ничьей, СКА ворвался в четвёрку. Итоги 17-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

Все новости
Дубль Тюкавина помог молодёжной сборной России разгромить Литву
12 октября Комментарии17
Нидерланды и Исландия разгромили соперников. Итоги игрового дня в отборе ЧМ
12 октября ФотоКомментарии4
«Алания» обыграла «Оренбург», «Факел» потерял позицию. Итоги 16-го тура ФНЛ
09 октября Комментарии9
Германия и Нидерланды берут по 3 очка. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022
08 октября Комментарии9
Молодёжная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборе на Евро-2023
08 октября Комментарии11
Азмун сделал голевой пас и не реализовал пенальти в матче сборной Ирана
07 октября Комментарии6
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:30, ред.
"Балтику" никакой Игнаш не спасёт,так и будет бултыхаться во второй половине таблицы.
протон
протон
вчера в 22:12
Они стадион то в порядок приводят? А то будут вечным чнмпионом фнл
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100