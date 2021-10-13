«Торпедо» снова с ничьей, СКА ворвался в четвёрку. Итоги 17-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 17-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«Томь» — «Олимп-Долгопрудный» 1:1
Голы: Ставпец Александр 39 (пенальти) — Большаков Кирилл 64
«Краснодар-2» — «Торпедо» 1:1
Голы: Манелов Ираклий 30 — Самсонов Артем 19
«Оренбург» — «Текстильщик» 2:0
Голы: Сычевой Владимир 14, Титков Николай 40 (пенальти)
«Факел» — «СКА-Хабаровск» 0:1
Гол: Гонгадзе Георгий 8
«Металлург» — «Велес» 1:0
Гол: Иванков Александр 77
«Акрон» — «Алания» 2:1
Голы: Ефремов Дмитрий 66, Зуев Илья 90+1 — Кобесов Давид 12
«Нефтехимик» — «Спартак-2» 5:0
Голы: Хубаев Давид 41, Юшин Александр 48, Уридия Мераби 59, Юшин Александр 68, Юшин Александр 86
«КАМАЗ» — «Енисей» 1:1
Голы: Бевеев Мингиян 42 — Канаплин Александр 73
«Ротор» — «Кубань» 1:3
Голы: Серченков Сергей 45 — Алейников Василий 15, Грицаенко Алексей 66, Козлов Андрей 70
«Балтика» — «Волгарь» 0:2
Голы: Симонян Артем 59, Симонян Артем 77
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.