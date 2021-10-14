«Барселона» объявит о продлении контракта с Педри в эту пятницу

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вчера, 09:41

«Барселона» договорилась о новом контракте с полузащитником Педри.

Официально о новой сделке до 2026 года будет объявлено в эту пятницу. В соглашении 18-летнего футболиста будет сумма отступных в размере 1 млрд евро. После подписания контракта с Педри каталонский клуб завершит переговоры о новой сделке с .

Также в планах «Барселоны» согласовать новые контракты с , Гави и .