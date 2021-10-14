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«Барселона» объявит о продлении контракта с Педри в эту пятницу

вчера, 09:41

«Барселона» договорилась о новом контракте с полузащитником Педри.

Официально о новой сделке до 2026 года будет объявлено в эту пятницу. В соглашении 18-летнего футболиста будет сумма отступных в размере 1 млрд евро. После подписания контракта с Педри каталонский клуб завершит переговоры о новой сделке с Ансу Фати.

Также в планах «Барселоны» согласовать новые контракты с Рональдом Араухо, Гави и Усманом Дембеле.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:34
Пeдpи может стать основой нормальной полузащиты для новой Барсы, так что продавать его нельзя от слова совсем. Ну если только за отпускные.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:22
Ну и хорошо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:38
Ладно,ждём до пятницы!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:23, ред.
Хорошая новость для болельщиков Каталонской Барселоны!
Такие игроки как Педри, Гави, Фати, будущее Барселоны! И не нужны многомиллионные Гризманы и Дембеле, когда в академии есть такие талантливые парни. Лучше им давать побольше игрового времени, и тогда снова появятся свои "новые" Хави и Иньесты, для которых эмблема на груди будет выше и важнее денег! (Главное чтоб агенты мозги не парили молодым игрокам)
shlomo
shlomo
вчера в 10:18
Единственная хорошая новость из стпна Барсы за последнее время
ДСА
ДСА
вчера в 10:09
1 млрд.евро - это рекламный ход.
ОПС
ОПС
вчера в 09:51
Пятница завтра, посмотрим.
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