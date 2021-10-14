«Барселона» объявит о продлении контракта с Педри в эту пятницу

«Барселона» договорилась о новом контракте с полузащитником Педри.
Официально о новой сделке до 2026 года будет объявлено в эту пятницу. В соглашении 18-летнего футболиста будет сумма отступных в размере 1 млрд евро. После подписания контракта с Педри каталонский клуб завершит переговоры о новой сделке с Ансу Фати.
Также в планах «Барселоны» согласовать новые контракты с Рональдом Араухо, Гави и Усманом Дембеле.
Такие игроки как Педри, Гави, Фати, будущее Барселоны! И не нужны многомиллионные Гризманы и Дембеле, когда в академии есть такие талантливые парни. Лучше им давать побольше игрового времени, и тогда снова появятся свои "новые" Хави и Иньесты, для которых эмблема на груди будет выше и важнее денег! (Главное чтоб агенты мозги не парили молодым игрокам)
Такие игроки как Педри, Гави, Фати, будущее Барселоны! И не нужны многомиллионные Гризманы и Дембеле, когда в академии есть такие талантливые парни. Лучше им давать побольше игрового времени, и тогда снова появятся свои "новые" Хави и Иньесты, для которых эмблема на груди будет выше и важнее денег! (Главное чтоб агенты мозги не парили молодым игрокам)