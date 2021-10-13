Агент Мендеш проведёт новые переговоры с «Барселоной» о контракте Фати

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вчера, 23:08

«Барселона» и нападающий близки к продлению контракта.

Marca сообщает, что агент 18-летнего испанского игрока Жорже Мендеш прибыл в Барселону для переговоров с руководством клуба о новом соглашении. Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет как можно быстрее договориться о сделке.

Все стороны готовы продолжать сотрудничество. Нынешний контракт Фати истекает летом 2022 года.

Недавно Фати грандиозно вернулся на поле после долгого простоя из-за травмы.