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Агент Мендеш проведёт новые переговоры с «Барселоной» о контракте Фати

вчера, 23:08

«Барселона» и нападающий Ансу Фати близки к продлению контракта.

Marca сообщает, что агент 18-летнего испанского игрока Жорже Мендеш прибыл в Барселону для переговоров с руководством клуба о новом соглашении. Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет как можно быстрее договориться о сделке.

Все стороны готовы продолжать сотрудничество. Нынешний контракт Фати истекает летом 2022 года.

Недавно Фати грандиозно вернулся на поле после долгого простоя из-за травмы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:18
Фати, педри, габи, араухо, дест, пуч, бальде, гарсия, хорошая молодежь подрастает
Им бы тренера ещё хорошего типа Гвардиолы …
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:19
Хорошо если продлят!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:19
Надо быстрее переподписать!Как и Педри
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