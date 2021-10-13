Агент Мендеш проведёт новые переговоры с «Барселоной» о контракте Фати

«Барселона» и нападающий Ансу Фати близки к продлению контракта.
Marca сообщает, что агент 18-летнего испанского игрока Жорже Мендеш прибыл в Барселону для переговоров с руководством клуба о новом соглашении. Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет как можно быстрее договориться о сделке.
Все стороны готовы продолжать сотрудничество. Нынешний контракт Фати истекает летом 2022 года.
Недавно Фати грандиозно вернулся на поле после долгого простоя из-за травмы.
Им бы тренера ещё хорошего типа Гвардиолы …
Им бы тренера ещё хорошего типа Гвардиолы …