ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

Перишич: «В „Интере“ мне поставили ультиматум»

сегодня, 00:38

Полузащитник «Интера» Иван Перишич признался, что у него была возможность продлить контракт с клубом:

В «Интере» мне поставили ультиматум: или мне существенно снизят заработную плату и мы продлим контракт с клубом, или мне придётся уйти.

По слухам, речь шла о снижении зарплаты с 5 до 3 млн евро в год. Судя по всему, от игрока последовал отказ, поскольку «Интер» не собирается продлевать соглашение с футболистом.

Скорее всего, будущим летом хорват станет свободным агентом. Вероятно, Иван вернётся в Германию.

В текущем сезоне игрок провёл за «Интер» 8 игр, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Все новости
Слухи«Барселона» хочет включить в новый контракт Фати 1 млрд евро отступных
Сегодня, 20:44 Комментарии2
Официально«Барселона» объявила о продлении контракта с Педри
Сегодня, 15:29 ВидеоКомментарии12
Слухи«Барселона» объявит о продлении контракта с Педри в эту пятницу
Сегодня, 09:41 Комментарии6
СлухиАгент Мендеш проведёт новые переговоры с «Барселоной» о контракте Фати
Вчера, 23:08 Комментарии3
СлухиФоден близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»
Вчера, 22:40 Комментарии6
Слухи«Челси» удвоит зарплату Кристенсену
Вчера, 17:36 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 13:09
Был бы на пике своей формы, то можно было бы ещё повыделываться. А так, почти 33-летнему вингеру пора бы уже задуматься о гвозде с бутсами. Не такой уж он и топ, чтобы требовать прежнюю з/п.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:07
Нигде и никто ему больше не даст. Дурак.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:32
Нужно всегда находить компромисс и идти на встречу друг другу. В данный момент у всех проблемы после пандемии коронавируса сложности возникают у многих и у футбольных клубов в частности они есть. Удачи
sir_Alex
sir_Alex ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 08:19
В "Зените" легко найдёт)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:13
Пора собирать чемодан
sbk
sbk
сегодня в 08:11
"Я хочу, чтобы люди критиковали мой проект, и об,ясняли, почему они это делают" (Арсен Венгер)
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:54
Бедняжка, как его оскорбили, предложив жалкие 3 млн в год...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:34
Много больно срезать хотели
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:33
Несего себе снижение, аж на 2 ляма, больше похоже на наказание!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:23
Клубы начали считать деньги...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:11
Не огромная зарплата
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:10
Это результат мирового кризиса.
Сегодня 3 млн предложили, а летом Ваня и такого контракта может не найти.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:43
Зарплатный рынок когда нибудь рухнет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:46
Не всегда коту масленица.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:33
Добро пожаловать в Енисей.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:32
Бывает и такое
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:20
Никто не хочет идти на понижение зарплаты.
beefs
beefs
сегодня в 01:12
Экономика рулит, а куда деваться...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100