Перишич: «В „Интере“ мне поставили ультиматум»

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сегодня, 00:38

Полузащитник «Интера» признался, что у него была возможность продлить контракт с клубом:

В «Интере» мне поставили ультиматум: или мне существенно снизят заработную плату и мы продлим контракт с клубом, или мне придётся уйти.

По слухам, речь шла о снижении зарплаты с 5 до 3 млн евро в год. Судя по всему, от игрока последовал отказ, поскольку «Интер» не собирается продлевать соглашение с футболистом.

Скорее всего, будущим летом хорват станет свободным агентом. Вероятно, Иван вернётся в Германию.

В текущем сезоне игрок провёл за «Интер» 8 игр, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.