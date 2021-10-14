«Барселона» объявила о продлении контракта с Педри

Пресс-служба «Барселоны» объявила о продлении контракт с полузащитником Педри.
Новое соглашение молодого футболиста будет действовать до 2026 года. Сумма отступных игрока составляет 1 млрд евро. Официально Педри поставит подпись под новым контрактом завтра днём.
It's done #DreamTeen pic.twitter.com/7dbumsqJYB— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2021
Педри уже топ в свои всего лишь 18 лет.
А дальше будет только больше с таким подходом, какой у него сейчас )
Педри уже топ в свои всего лишь 18 лет.
А дальше будет только больше с таким подходом, какой у него сейчас )
Отступные. Это нормальный ход, когда не собираются продать! Всё просто.)
Отступные. Это нормальный ход, когда не собираются продать! Всё просто.)
Успехов Педри в Барселоне!!!
Успехов Педри в Барселоне!!!