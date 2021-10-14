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«Барселона» объявила о продлении контракта с Педри

вчера, 15:29

Пресс-служба «Барселоны» объявила о продлении контракт с полузащитником Педри.

Новое соглашение молодого футболиста будет действовать до 2026 года. Сумма отступных игрока составляет 1 млрд евро. Официально Педри поставит подпись под новым контрактом завтра днём.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:22
Педри единственный, пока от кого можно ожидать хорошего. К сожалению, единственный
протон
протон
вчера в 21:12
Отличнейшая новость для Барселоны !

Педри уже топ в свои всего лишь 18 лет.
А дальше будет только больше с таким подходом, какой у него сейчас )
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Бак5 (раскрыть)
вчера в 20:35
Он видимо не слышал про Харри Кейна,когда тот тоже подписывал долгоиграющий контракт,правда с приличной зарплатой на дату подписания. А тут то и зарплату платить никто не будет,ведь даже хотели что бы Месси играл бесплатно. Так что будет каких то 5 лет волонтёром,зато отступные серьЁзные. Так что будешь проситься в Реал,ткнут носом в ксиву.
Бак5
Бак5
вчера в 17:39, ред.
Ну теперь он в рабстве отступные 1 млрд евро, когда Барса будет играть в Сегунде будет ныть что хочет уйти
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:14
Вполне правильное решение с обеих сторон.
zsb1961
zsb1961
вчера в 17:07
Ожидаемое решение.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 16:59
Гави 17 лет, Педри и Фати по 18, это будущее Барсы!!!
Отступные. Это нормальный ход, когда не собираются продать! Всё просто.)
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:55
Отличная новость!!!
Успехов Педри в Барселоне!!!
idres
idres
вчера в 16:41
Ну Педри наверное знает, что делает
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:29
Сумма отступных просто глупая
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:49
Надо молодёжь подписывать!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:45
это правильно, будущее барсы
5wv35mh3r935
5wv35mh3r935
вчера в 15:43
Других вариантов тут и быть не могло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:30
Вот и славно...
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