«Барселона» объявила о продлении контракта с Педри

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вчера, 15:29

Пресс-служба «Барселоны» объявила о продлении контракт с полузащитником Педри.

Новое соглашение молодого футболиста будет действовать до 2026 года. Сумма отступных игрока составляет 1 млрд евро. Официально Педри поставит подпись под новым контрактом завтра днём.