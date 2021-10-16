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Боярский: «„Динамо“ — фаворит в дерби»

вчера, 13:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

«Динамо» — фаворит в этом матче. У «Спартака» сейчас вообще до конца ноября будет серия из сильных команд. У меня нет ощущения, что эта команда — долгоиграющая пластинка. Может быть, в этих матчах будет 1-2 удачи, а остальные под откос. Им вообще будет тяжело, могут и совсем посыпаться. У меня за них сердце абсолютно не болит. Скоро у «Зенита» будет очный матч с красно-белыми. Уверен, мы справимся со «Спартаком». Играем дома, значит, все в порядке будет. Тем более что Азмун после удаления злой, будет всем мстить.

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se ответ beefs (раскрыть)
вчера в 16:58, ред.
Ага, во всём "специалист"))
ABir
ABir
вчера в 14:44
Боярский - не фаворит в прогнозах
Zak11
Zak11
вчера в 14:25
Боярскому лечиться нужно, совсем крыша съезжает у старика
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:15
Миша под откос Спартак пустил,)))
Прямо эксперт по сборной и московским командам.)))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:07
Зато есть Шляпа говорящая))
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:02
"Играем дома, значит, все в порядке будет."
Как будто Зенит не разу не влетал дома,даже со злым Азмуном и"креативным" Артемкой...)))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:37
в этом матче нет фаворита
beefs
beefs
вчера в 13:35
Боярский знает толк в футболе, уже даже дает прогнозы...
Cat01
Cat01
вчера в 13:20
Ждём ничью
drug01
drug01
вчера в 13:19
Ждем победу
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