Боярский: «„Динамо“ — фаворит в дерби»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

«Динамо» — фаворит в этом матче. У «Спартака» сейчас вообще до конца ноября будет серия из сильных команд. У меня нет ощущения, что эта команда — долгоиграющая пластинка. Может быть, в этих матчах будет 1-2 удачи, а остальные под откос. Им вообще будет тяжело, могут и совсем посыпаться. У меня за них сердце абсолютно не болит. Скоро у «Зенита» будет очный матч с красно-белыми. Уверен, мы справимся со «Спартаком». Играем дома, значит, все в порядке будет. Тем более что Азмун после удаления злой, будет всем мстить.