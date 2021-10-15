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Слуцкий: «К сожалению, есть потери, есть травмированные футболисты»

вчера, 13:54
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Команда работала в штатном режиме. Сыграли контрольную игру с «Краснодаром» с использованием большой группы молодых игроков. К сожалению, есть потери, есть травмированные футболисты в команде, которые точно не готовятся к матчу с «Локомотивом», и, судя по всему, выбыли на долгий промежуток времени. Что касается игроков национальной сборной, то они все вернулись. Кто-то играл больше, кто-то меньше, кто-то вообще не играл, как Уремович. Но это такая уже обычная тема, поэтому надеюсь, что сможем всех к более или менее одному состоянию привести.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 11:56
Именно так и надо сделать!!!
Удачи Рубину сегодня!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:46
Левонид не темни,говори прямо,когда очки набирать будем?Может с Паровозов и начнем?)
Cat01
Cat01
вчера в 14:18
Это очень плохо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:54
Надо как-то выкручиваться...
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