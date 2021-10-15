Слуцкий: «К сожалению, есть потери, есть травмированные футболисты»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Команда работала в штатном режиме. Сыграли контрольную игру с «Краснодаром» с использованием большой группы молодых игроков. К сожалению, есть потери, есть травмированные футболисты в команде, которые точно не готовятся к матчу с «Локомотивом», и, судя по всему, выбыли на долгий промежуток времени. Что касается игроков национальной сборной, то они все вернулись. Кто-то играл больше, кто-то меньше, кто-то вообще не играл, как Уремович. Но это такая уже обычная тема, поэтому надеюсь, что сможем всех к более или менее одному состоянию привести.